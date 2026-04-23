Trong thế giới công nghệ, các trò chơi như cờ vua hay cờ vây từ lâu đã trở thành thước đo trí tuệ của máy tính. Tuy nhiên, việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào một cơ thể vật lý để thi đấu thể thao với con người ở tốc độ cực cao luôn là một "tiêu chuẩn vàng" khó chinh phục.

Mới đây, tập đoàn Sony đã gây chấn động khi ra mắt robot Ace, hệ thống không chỉ chơi bóng bàn giỏi mà còn đủ sức đánh bại các vận động viên chuyên nghiệp.

Robot tự hành Project Ace của Sony AI trở thành robot đầu tiên đánh bại các vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp. (Nguồn: Sony)

Công nghệ đằng sau những cú giao bóng thần sầu

Robot Ace được trang bị cánh tay cơ khí với 8 bậc tự do (khớp điều khiển), cho phép thực hiện các chuyển động linh hoạt và phản xạ nhanh nhạy trước những pha bóng lắt léo.

Điểm khác biệt lớn nhất của Ace nằm ở hệ thống thị giác: 9 camera tốc độ cao được bố trí quanh sân, giúp robot theo dõi tỉ mỉ logo trên quả bóng để tính toán chính xác độ xoáy - một khả năng vượt xa giới hạn của mắt người.

Thay vì được lập trình thủ công từng động tác, Ace học chơi bóng bàn thông qua phương pháp Học tăng cường (Reinforcement Learning).

Chuyên gia Peter Dürr của Sony AI, đồng tác giả nghiên cứu trên tạp chí Nature, khẳng định: "Không thể lập trình bằng tay để robot chơi bóng bàn thành thạo. Nó phải tự học và rút kinh nghiệm từ hàng nghìn lần thử sai."

Video: Các kỹ sư Sony chế tạo Robot ACE. (Nguồn: SonyAI/Youtube)

Cuộc chơi sòng phẳng với con người

Một trong những thách thức lớn nhất của các nhà khoa học là xây dựng một "sân chơi bình đẳng".

Thay vì chế tạo một cỗ máy có sức mạnh siêu nhiên, Sony đã giới hạn tốc độ và tầm với của Ace tương đương với một vận động viên chuyên nghiệp luyện tập 20 giờ mỗi tuần.

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh bại con người bằng chiến thuật, khả năng ra quyết định và kỹ năng, chứ không phải bằng tốc độ thô bạo.

Michael Spranger, Chủ tịch Sony AI, giải thích: "Robot trong nhà máy có thể hoạt động rất nhanh nhưng chúng chỉ lặp lại một quỹ đạo cố định. Với Ace, chúng tôi chứng minh rằng robot có thể thích nghi và cạnh tranh trong một môi trường không chắc chắn, liên tục thay đổi."

Một robot chơi bóng bàn do Sony chế tạo được chụp ảnh vào năm 2025. (Nguồn: Sony)

Những kỳ tích "không tưởng"

Trong các thử nghiệm tại trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản), Ace đã thi đấu với các tay vợt hàng đầu Nhật Bản như Minami Ando và Kakeru Sone.

Kết quả gây kinh ngạc. Tháng 12 năm ngoái, robot đánh bại 3 trên 4 vận động viên kỹ năng cao. Thậm chí, Kinjiro Nakamura - cựu vận động viên Olympic Barcelona 1992 - phải thốt lên khi chứng kiến Ace thực hiện một cú đánh mà ông cho là "không tưởng".

Mặc dù có những ý kiến trái chiều, như giáo sư John Billingsley cho rằng hệ thống camera của Sony là một "kỹ thuật thô bạo" lấn át con người, nhưng không ai có thể phủ nhận bước tiến này.

Sự thành công của Ace không chỉ có ý nghĩa trong thể thao mà còn mở ra tiềm năng ứng dụng to lớn trong sản xuất công nghiệp, nơi yêu cầu robot phải xử lý các tình huống biến đổi liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Năm 2026 đang được coi là "khoảnh khắc ChatGPT của ngành robot học". Việc Ace có thể thực hiện những kỹ thuật thi đấu đỉnh cao đã chứng minh rằng, ranh giới giữa kỹ năng của con người và máy móc đang ngày càng mờ nhạt.