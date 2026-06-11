Video: Khoảnh khắc Ronaldo 2 lần bỏ lỡ cơ hội khó tin

(VTC News) -

Video: Ronaldo bỏ lỡ 2 cơ hội trong trận Bồ Đào Nha thắng Nigeria 2-1.

Đội tuyển Bồ Đào Nha khởi động cho World Cup 2026 bằng 2 chiến thắng trước Chile và Nigeria. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ lo lắng về phong độ ghi bàn khi anh "tịt ngòi" trong cả 2 trận đấu kể trên, dù thời gian thi đấu không ít.

Trước Nigeria, Ronaldo góp mặt trong đội hình xuất phát và phải đến phút 65 mới được cho nghỉ. Tiền đạo này có 4 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 1,19 (có nghĩa là những cơ hội anh có được đủ tốt để ghi ít nhất 1 bàn thắng), đều là những thông số cao nhất trong tất cả các cầu thủ góp mặt trên sân.

Dù vậy, hiệu quả Ronaldo đạt được là 0 cú sút trúng đích. Trong đó, anh có 2 pha bỏ lỡ khó tin khi đối mặt với thủ môn ở góc sút rộng.

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút thứ 9. CR7 vẫn cho thấy khả năng di chuyển và chọn vị trí xuất sắc để phá bẫy việt vị, đón đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo 41 tuổi đưa bóng đi chệch khung thành.

Ronaldo không ghi bàn ở 2 trận liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Pha bóng thứ hai diễn ra không lâu sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Ronaldo vẫn chọn vị trí tốt để thoát khỏi sự kèm cặp của 2 hậu vệ Nigeria.

Dù vậy, đường chuyền của cầu thủ Bồ Đào Nha từ cánh trái không thực sự đúng nhịp di chuyển khiến Ronaldo rơi vào tư thế dứt điểm khó. Chân sút sinh năm 1985 cũng không còn phản ứng nhanh được như thời đỉnh cao. Anh thực hiện cú chạm đưa bóng ra ngoài.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha không bình luận gì về màn thể hiện của Ronaldo. Khi nhận được câu hỏi về việc vì sao thay gần hết đội hình nhưng vẫn để Ronaldo trên sân, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch cho Cristiano Ronaldo thi đấu 45-60 phút và đạt được mục tiêu. Nuno Mendes cũng được xếp thi đấu 30 phút cùng Goncalo Ramos, 45 phút cho Vitinha và Joao Neves. Trận đấu này cũng tốt cho Matheus Nunes - người đã không đạt thể trạng tốt nhất để ra sân ở trận trước".

HLV Martinez đánh giá thêm về phong độ của đội tuyển Bồ Đào Nha trước World Cup 2026: "Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ, thái độ, sự tập trung của họ cũng như việc có thể thực hiện tới 9 sự thay đổi người và cho thấy sự đồng bộ như câu lạc bộ. Điều đó cũng chứng minh sự nỗ lực và tập trung của các cầu thủ trong tập luyện".