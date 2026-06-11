Kết quả Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria: Ronaldo 2 trận liên tiếp không ghi bàn

(VTC News) -

Video: Bồ Đào Nha thắng Nigeria 2-1.

Bồ Đào Nha đánh bại Nigeria 2-1 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra sáng 11/6 tại Leiria. Cristiano Ronaldo đá chính nhưng tiếp tục không có bàn thắng, trước khi rời sân ở phút 65. Pedro Neto và Francisco Conceicao ghi bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha kiểm soát trận đấu tốt hơn. Đội chủ nhà cầm bóng 61%, tung ra 13 cú sút, 6 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,63. Nigeria có 5 pha dứt điểm, 2 lần sút trúng đích, nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ ràng nào.

Ronaldo có vài cơ hội trong hiệp một nhưng không tận dụng thành công. Anh dứt điểm vọt xà ở phút thứ 2, sau đó sút chệch cột trong tình huống thoát xuống ở phút thứ 9.

Ronaldo không ghi bàn trong 2 trận giao hữu gần nhất trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha vẫn là đội tạo sức ép đều hơn và vượt lên ở phút 23. Diogo Dalot chuyền bóng để Pedro Neto dứt điểm vào góc phải.

Trong khi đó, Nigeria không tạo ra nhiều pha lên bóng nhưng họ tận dụng tốt thời điểm hiếm hoi hàng thủ Bồ Đào Nha mất tập trung. Phút 37, Fisayo Dele-Bashiru chuyền bóng cho Akor Adams trong vòng cấm. Tiền đạo Nigeria dứt điểm chìm, gỡ hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Roberto Martinez thay nhiều vị trí. Ronaldo có thêm một cú sút vọt xà ở phút 51. Tiền đạo 41 tuổi rời sân sau đó 14 phút, nhường chỗ cho Goncalo Ramos.

Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát bóng, nhưng phải chờ đến khoảnh khắc cá nhân của Conceicao để tạo khác biệt. Phút 75, cầu thủ này rê bóng qua hàng thủ Nigeria rồi sút từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-1.

Những phút cuối, Nigeria không tạo đủ sức ép để gỡ hòa, trong khi Bồ Đào Nha chủ động làm chậm nhịp trận đấu. Bồ Đào Nha bảo toàn tỷ số cũng như lực lượng trước khi lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026. Ronaldo và đồng đội đá trận ra quân gặp CHDC Congo tại Houston ngày 17/6 (giờ địa phương).