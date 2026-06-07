Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1: Bruno Fernandes sút xa ngoạn mục

(VTC News) -

Video: Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1.

Bồ Đào Nha đánh bại Chile 2-1 tại Lisbon trong trận giao hữu quốc tế chuẩn bị cho World Cup 2026. Cristiano Ronaldo đá chính nhưng không ghi bàn và rời sân sau hiệp một. Bruno Fernandes ghi dấu ấn bằng cú sút xa đẹp mắt.

Bồ Đào Nha kiểm soát phần lớn trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn đối thủ. Đội bóng châu Âu cầm bóng 62%, tung ra 18 cú sút, 8 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,54. Chile chỉ kiểm soát bóng 38%, có 11 pha dứt điểm nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ ràng nào.

Ronaldo không ghi bàn trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Chile. (Ảnh: Reuters)

Sự áp đảo của Bồ Đào Nha thể hiện rõ nhất trong hiệp một. Riêng trong hiệp một, đội chủ nhà có tới 9 pha dứt điểm trong khi Chile hầu như chỉ phòng ngự chịu trận. Ronaldo có cơ hội bằng đầu trong vòng cấm, dứt điểm bị thủ môn cản phá và còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị.

Trận đấu có bước ngoặt ở cuối hiệp một khi Rafael Leao và Ivan Roman cùng nhận thẻ đỏ sau tình huống xô xát. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Roberto Martinez thay nhiều vị trí, trong đó Goncalo Guedes vào sân thay Ronaldo. Chính Guedes mở tỷ số ở phút 58 bằng cú dứt điểm chìm trong vòng cấm.

Bruno Fernandes mang băng đội trưởng thay Ronaldo và ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì sức ép sau bàn thắng. Bruno Fernandes là điểm sáng lớn nhất ở giữa sân. Phút 75, tiền vệ này khống chế bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút căng vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0. Đó là pha xử lý mang tính quyết định, giúp Bồ Đào Nha cụ thể hóa thế trận vượt trội.

Chile chỉ thực sự gây nguy hiểm ở cuối trận. Sau khi Jose Sa cản phá cú sút của Nils Reichmuth, Lucas Cepeda ghi bàn ở phút 90+2 bằng cú dứt điểm chìm vào góc thấp. Tuy nhiên, bàn thắng muộn không đủ để Chile tránh thất bại.

Sau trận đấu này, Bồ Đào Nha còn đá giao hữu với Nigeria vào sáng 11/6 trước khi tham dự World Cup 2026. Cristiano Ronaldo cùng đồng đội lần lượt đấu với CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia ở vòng bảng.