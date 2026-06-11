Kỳ nghỉ trong mơ tại InterContinental Phu Quoc

(VTC News) -

Tại InterContinental Phu Quoc, nét hè ấy hiện diện bằng vẻ thư thái, dễ chịu rất đặc trưng. Những hành lang đón gió thong dong, những sân hiên rộng mở ra đường chân trời. Mọi chi tiết tại đây không làm người ta thấy choáng ngợp, mà khiến cơ thể và tâm trí chậm rãi thả mình theo nhịp sống mềm mại của đảo ngọc.

Mùa hè khiến mọi cảm xúc trở nên rõ nét hơn: niềm vui của con trẻ, những câu chuyện hàn huyên của người lớn dưới bóng râm và cả khao khát được sống trọn vẹn của mỗi người. Khu nghỉ dưỡng luôn có cách riêng để đặt bạn vào đúng nhịp cảm xúc ấy, nơi hành trình được dẫn dắt bởi biển, gió và những trải nghiệm ẩm thực tinh tế.

Lấy cảm hứng từ triết lý Ngũ hành, mỗi nhà hàng và quầy bar tại đây mang một sắc thái riêng, dẫn dắt một ngày dài bằng những chuyển động tự nhiên đầy dịu dàng.

Buổi sáng bắt đầu tại Sora & Umi với tinh thần của hành Thổ, nơi nắng sớm nhảy múa và bữa tiệc buffet đánh thức vị giác bằng nguồn nguyên liệu tươi ngon, chỉn chu. Đến giữa trưa, nhịp điệu mở ra phóng khoáng cùng hành Thủy tại Sea Shack. Đó là lúc những bàn chân trần luồn trong cát ấm, thưởng thức hải sản nướng thơm lừng và ly cocktail mát lạnh ngay sát biển.

Khi chiều dần buông, Ombra gợi nhắc tinh thần của hành Mộc qua không gian mộc mạc của tre, mang đến năng lượng ngập tràn với chất Ý sôi động và tiếng nhạc rộn rã bên hồ bơi Oasis. Rồi khi bầu trời bắt đầu chuyển sắc, ngày chậm rãi chuyển mình sang hành Kim tại INK 360.

Quán bar tầng thượng như giữ lại vệt sáng cuối cùng nơi chân trời, gói trọn mảnh hoàng hôn tuyệt diệu vào từng ly thức uống sáng tạo. Đêm đến là sự hiện diện của hành Hỏa rực rỡ tại LAVA. Trong ánh lửa ấm áp bên bờ biển, những câu chuyện của hương vị và mỹ vị cao cấp khơi mở, tạo nên một cái kết trọn vẹn cho ngày hè.

Nhưng mùa hè ở đây không chỉ được kể trên bàn ăn. Nó len lỏi qua các khu vườn, mở ra những khoảnh khắc gắn kết thiêng liêng cho cả gia đình. Với các thượng khách nhí, mùa hè là sự háo hức tự do khám phá.

Tại Planet Trekkers và Kids Camp, những trò chơi, hoạt động thủ công hay lớp học Kids Can Cook mở ra một thế giới đầy niềm vui. Hoạt động vẽ nón lá giúp các bé tự tay điểm tô sắc màu tuổi thơ, tạo nên món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn riêng trong chuyến nghỉ dưỡng.

Với người lớn, mùa hè lại ban tặng một khoảng dừng quý giá. Đó là buổi tản bộ chậm dọc bãi biển trước khi ngày mới bắt đầu, hay một buổi sáng không cần vội vã. Khi cần đi sâu hơn vào cảm giác thư thái, HARNN Heritage Spa chính là chốn trú ẩn an yên.

Những phòng trị liệu nổi trên hồ sen tĩnh lặng, kết hợp cùng tri thức phương Đông và liệu pháp tự nhiên sẽ nhẹ nhàng đưa cơ thể và tâm trí trở về trạng thái cân bằng tuyệt đối.

Giống như cánh chuồn chuồn lướt qua những khu vườn và bờ biển, mùa hè tại InterContinental Phu Quoc mang nhiều sắc thái: tươi vui, thân mật và an nhiên, luôn có chỗ cho tiếng cười, sự lãng mạn và cả hành trình chữa lành.

Khi tháng Sáu đưa mùa hè vào đúng nhịp, gói nghỉ dưỡng "Family Getaway" trở thành một lời mời gọi dịu êm. Đây là cơ hội để các gia đình cùng tìm về miền biển nhiệt đới ấm áp, tận hưởng trọn vẹn đặc quyền đưa đón sân bay riêng, ẩm thực tinh hoa và viết tiếp những ký ức mùa hè vô giá bên nhau.