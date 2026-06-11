Người đàn ông Campuchia hồi phục kỳ diệu sau ca mổ ung thư của bác sĩ Việt - Nhật

(VTC News) -

Bệnh nhân quốc tịch Campuchia nhập viện trong tình trạng giảm 14kg trong một tháng, nuốt nghẹn tăng dần và gần như không thể ăn, chỉ uống nước.

BSCKII Nguyễn Viết Hải, Khoa Ngoại Tiêu hóa, BV Đại học Y dược TP.HCM, cho biết kết quả nội soi và chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u lớn ở vùng nối thực quản - dạ dày, đồng thời có tổn thương di căn gan. Đây là giai đoạn bệnh tiến xa, tiên lượng điều trị rất khó khăn.

Thay vì phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay, các bác sĩ lựa chọn chiến lược điều trị đa mô thức. Người bệnh được phẫu thuật nội soi thăm dò, cắt tổn thương di căn gan để sinh thiết và mở dạ dày nuôi ăn nhằm cải thiện thể trạng.

Sau đó, ông L. được điều trị toàn thân bằng hóa trị kết hợp thuốc nhắm trúng đích do khối u có HER2 dương tính và liệu pháp miễn dịch.

Kết quả sau 6 chu kỳ điều trị khả quan, người bệnh ăn uống trở lại, tăng cân rõ rệt, khối u thu nhỏ đáng kể. Đặc biệt, các tổn thương di căn gan không còn xuất hiện trên kết quả đánh giá.

Trước đáp ứng điều trị khả quan, hội đồng chuyên môn quyết định thực hiện phẫu thuật với mục tiêu điều trị triệt để nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng tiêu hóa.

Ca mổ được thực hiện bằng hệ thống robot với sự phối hợp của Giáo sư Koichi Suda (Bệnh viện Đại học Fujita, Nhật Bản) cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Do khối u nằm ở vị trí cao, ê-kíp lựa chọn cắt phần gần dạ dày thay vì cắt toàn bộ dạ dày hoặc thực quản. Miệng nối được thực hiện trong lồng ngực bằng robot, một kỹ thuật phức tạp đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể ăn uống qua đường miệng, tự đi lại và thể trạng cải thiện rõ rệt. Việc bảo tồn được phần lớn dạ dày và thực quản giúp duy trì chức năng tiêu hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị.

Lựa chọn chiến lược điều trị và thời điểm can thiệp đúng cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

PGS.TS.BS Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa của bệnh viện cho biết với sự phát triển của điều trị toàn thân hiện đại và phẫu thuật robot, một số trường hợp ung thư giai đoạn tiến xa vẫn có thể đạt kết quả khả quan nếu được lựa chọn đúng chiến lược điều trị và thời điểm can thiệp phù hợp.

Theo các chuyên gia, ung thư vùng nối thực quản - dạ dày đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, dễ nhầm với viêm dạ dày hoặc trào ngược thực quản ở giai đoạn đầu.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên nội soi dạ dày định kỳ sau tuổi 40 để phát hiện sớm. Nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới 95%.