Mỹ và Iran vẫn sẵn sàng cho đàm phán hoà bình

(VTC News) -

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết quan chức Mỹ sẽ “tiếp tục nỗ lực” thúc đẩy hòa bình lâu dài với Tehran, đồng thời xác nhận chính quyền Tổng thống Donald Trump “vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoại giao”.

“Các quan chức Iran tiếp tục phát tín hiệu họ muốn nói chuyện, muốn đàm phán, nhưng hành vi của họ là điều chúng ta đang đáp trả”, ông Rubio nói.

Bàn đàm phán vẫn đang chờ Mỹ và Iran. (Ảnh: Iran)

Khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đàm phán hay không, ông Rubio thông tin thêm phía Mỹ nhận được tín hiệu “trực tiếp” và “thông qua nhiều kênh khác nhau từ nhiều quốc gia”.

Tương tự, CNN dẫn lời quan chức Iran đưa tin Tehran cũng có quan điểm tương tự và “vẫn sẵn sàng cho cuộc đàm phán ngoại giao”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei thông tin thêm các trao đổi ngoại giao trên thực tế vẫn đang diễn ra trong những ngày qua giữa Mỹ và Iran, thông qua hỗ trợ của các nhà trung gian. Tuy nhiên, Iran sẽ kéo dài “hoạt động quân sự phòng thủ đến chừng nào cuộc tấn công còn tiếp diễn”.

Đây là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh quy mô lớn bùng phát ngày 11/7 giữa lực lượng Mỹ và Iran, giới chức Iran tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ để hạ nhiệt xung đột. Trước đó, Tehran nhiều lần khẳng định không thể đàm phán và đối thoại với Washington khi hành động thù địch chống Iran còn tiếp diễn.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran bị giáng đòn "rất mạnh" sau khi lực lượng quân sự nước này tiến hành đêm tấn công thứ 9 liên tiếp. Quân đội Iran thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào quốc gia vùng Vịnh và Ả Rập, đồng minh của Mỹ.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cuộc không kích mới của Mỹ đánh trúng hệ thống giám sát ven biển, trận địa phòng không, kho tên lửa và UAV của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố Mỹ còn không kích một nhà máy điện hạt nhân đang xây dựng ở phía tây nam nước này.

Iran cũng cho biết hai tàu gặp sự cố khi di chuyển qua tuyến hàng hải do Mỹ bảo vệ ở phía nam eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục ngăn các tàu đi qua khu vực mà Tehran coi là không an toàn.