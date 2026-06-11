Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ khi thi công bệnh viện ở Quảng Trị: Mở rộng tìm kiếm

(VTC News) -

Ngày 11/6, ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đi kiểm tra thực địa, nắm tình hình và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công các hạng mục công trình thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị về kết quả tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay, tại khu vực đang thi công các công trình thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Bảo đánh giá đây là kết quả có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Lê Văn Bảo kết luận tại buổi kiểm tra thực địa, nắm tình hình về công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công các hạng mục công trình thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn. (Ảnh: Xuân Diện)

Ông Lê Văn Bảo thống nhất tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo phương pháp cuốn chiếu, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; ưu tiên tập trung tìm kiếm, quy tập dứt điểm tại các vị trí phát hiện hài cốt liệt sỹ trước khi mở rộng sang các khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu trên địa bàn; khảo sát hiện trường, xác định phạm vi, xây dựng kế hoạch và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng quy định, đạt hiệu quả cao nhất.

Các chiến sĩ Đội quy tập 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn. (Ảnh: Đội quy tập 584)

UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn công trình và tiến độ dự án trong thời gian sớm nhất. Việc thi công chỉ được thực hiện tại những vị trí hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập và được cơ quan quân sự xác định không còn dấu hiệu, thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về hiện trường, phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng thời giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, UBND phường Quảng Trị và các chủ đầu tư có hoạt động thi công trong khu vực Thành cổ Quảng Trị và vùng phụ cận thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phối hợp khảo sát, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định, góp phần nhanh chóng đưa các anh hùng liệt sỹ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.