Sở Văn hóa TP.HCM rà soát, kiểm tra vụ 'Đảo hoa hậu' bị chê phản cảm

Chiều 11/6, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về những tranh luận liên quan đến một số phân cảnh bị nói phản cảm, tranh cãi trong Đảo hoa hậu thời gian qua.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi ban hành văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến Hội đồng nghệ thuật, đồng thời ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần lưu ý, điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

"Đảo hoa hậu" nhiều lần gây tranh cãi vì thoại phản cảm thời gian qua. Ảnh: Nhà hát Thanh Niên.

Tuy nhiên, sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại của diễn viên so với kịch bản. Việc ứng biến, sáng tạo trong quá trình biểu diễn là yếu tố có thể phát sinh trong thực tiễn hoạt động sân khấu. Song việc ứng biến phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của tác phẩm và không được bổ sung, lồng ghép các nội dung vi phạm quy định pháp luật hoặc gây phản cảm, tác động tiêu cực đến công chúng.

Đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình và các cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp với nội dung được chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn.

"Đối với vở diễn Đảo hoa hậu, Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình hậu kiểm và thông qua việc tiếp nhận các ý kiến từ dư luận và báo chí đã ghi nhận nhiều thông tin liên quan vở diễn trên. Trên cơ sở hồ sơ đã được chấp thuận, Sở đang phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức đề đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ việc để xem xét và có biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật", theo phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Đảo hoa hậu được xem là hiện tượng của sân khấu kịch TP.HCM. Thời gian qua, nhiều vở diễn liên tục cháy vé.

Vào đầu tháng 6, dân mạng chia sẻ video ghi lại một phân cảnh gây tranh cãi của Đảo hoa hậu. Cụ thể, hai nhân vật có tên gọi "Bé Bơ" và "Cục Bột" - cách xưng hô khiến nhiều người liên tưởng đến biệt danh của hai hoa hậu Việt. Trong vở này, khi một nhân vật nói muốn chứng minh tình cảm bằng hành động, người còn lại hỏi cách thể hiện ra sao.

Trích đoạn này sau đó được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người xem cho rằng tình huống này dễ gây liên tưởng nhạy cảm và chê thoại kém duyên, phản cảm.