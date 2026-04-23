Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream

Chiều 23/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) bị chỉ trích với câu rap bị cho là phản cảm trên sóng livestream.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã nắm nội dung phản ánh và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể vụ việc này.

Bên cạnh đó, về ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, Sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 nhằm phát huy giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả.

Rapper B Ray gây tranh cãi vì câu rap phản cảm.

Trước đó vào giữa tháng 4, rapper B Ray trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau đoạn rap được thể hiện trong buổi livestream cùng một số nghệ sĩ trẻ. Cụ thể, nam rapper có đoạn rap: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Nội dung câu rap nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng số và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng lời rap này của B Ray thiếu chuẩn mực, hạ thấp phụ nữ. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, nhận định việc nam rapper thể hiện nội dung như vậy trong một buổi livestream công khai là không phù hợp.

Đây cũng không phải lần đầu B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục. Vào năm 2023, nam rapper này từng ra mắt MV Để ai cần, gây phản ứng dữ dội. Phần lời trong ca khúc bị cho là sử dụng nội dung tiêu cực, phản cảm khi nguyền rủa nhân vật người yêu cũ thậm tệ. Bên cạnh đó, một số đoạn nhạc còn bị đánh giá là tục tĩu, câu từ phản cảm.

Ngày 3/1/2024, Sở VH-TT TP.HCM mời rapper B Ray lên làm việc. Qua buổi làm việc, B Ray nhìn nhận được sai phạm của mình khi biểu diễn ca khúc Để ai cần với nhiều từ ngữ tiêu cực, phản cảm. Chính vì vậy, đơn vị quản lý cũng như cá nhân B Ray chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này trên các nền tảng số. Khi đó, phía Sở cho biết sẽ phối hợp các đơn vị chức năng xử lý tùy theo mức độ sai phạm.