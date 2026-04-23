Chính sách lãi suất 6%/năm tiếp động lực cho khách về Vinhomes Wonder City  

Với chính sách ưu đãi lãi suất cố định chỉ 0-6%/năm trong 5 năm - con số thấp kỷ lục và ổn định hơn hẳn các kênh vay vốn thông thường - bài toán sở hữu nhà thấp tầng Vinhomes ở Thủ đô chưa bao giờ trở nên khả thi đến thế.

Xu hướng rời bỏ nội đô chật chội để tìm chốn an cư trong lành

Nếu trước đây, vị trí là tiêu chí hàng đầu khi chọn nhà, thì hiện nay, chất lượng môi trường sống và yếu tố “xanh” trở thành giá trị cốt lõi.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, các dự án có mật độ xây dựng thấp, không gian sống xanh thường có mức giá chuyển nhượng trung bình cao hơn từ 5-10% so với các dự án cùng khu vực nhưng có điều kiện môi trường kém hơn. Đồng thời, các dự án gần khu vực sông, hồ, công viên hoặc có hệ sinh thái đầy đủ, khép kín cũng ghi nhận biên độ tăng giá tốt hơn trong giai đoạn thị trường ổn định và khả năng phục hồi nhanh hơn khi thị trường điều chỉnh.

Môi trường sống xanh trở thành lựa chọn ưu tiên của tầng lớp dẫn dắt khi tìm kiếm chốn an cư.

Trong bối cảnh đó, các đại đô thị tại Hà Nội, TP.HCM được quy hoạch bài bản, tích hợp không gian xanh và hệ tiện ích đồng bộ ngày càng trở thành điểm đến ưu tiên của nhóm cư dân tinh hoa - những người không chỉ kiếm một nơi để ở, mà thực sự muốn tìm một chuẩn sống mới.

“Miền an trú” với chuẩn sống mới cho tầng lớp dẫn dắt

Chuẩn sống xanh không còn là một hình dung về tương lai xa xôi mà đã trở thành hiện thực với nhiều cư dân phía Tây Hà Nội. Cuối tháng 3 vừa qua, hàng trăm chủ nhân đầu tiên đã nhận nhà tại Vinhomes Wonder City. Tiếp sau đó là làn sóng cư dân về ở trong tháng 4, tạo nên sức sống sôi động cho đại đô thị all-in-one đầu tiên trên trục Tây Thăng Long.

Nhiều cư dân cho biết, họ chọn rời bỏ nội đô khói bụi, ô nhiễm để về Vinhomes Wonder City một phần là bởi ở đây thiên nhiên không đứng bên ngoài kiến trúc, mà len vào từng lớp không gian như một mạch sống xuyên suốt, hình thành “miền an trú” tách biệt khỏi áp lực đô thị. Quy hoạch tại đây dành tới 24,9ha cho công viên và mặt nước. Trong đó, riêng hồ sinh thái rộng 19ha và công viên 51.000m2, phục vụ cho cộng đồng chỉ khoảng hơn 2.000 căn nhà.

Những miền xanh trải dài dần hiện hữu tại Vinhomes Wonder City.

Với tỷ lệ không gian xanh gấp 15 lần khu vực nội đô cũ, tại Vinhomes Wonder City, chỉ cần bước ra khỏi ngưỡng cửa, cư dân dù ở lứa tuổi nào cũng tìm thấy “liều vắc-xin” cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Không dừng lại ở hệ sinh thái xanh công cộng, mỗi căn biệt thự ở đây đều sở hữu đặc quyền sân vườn riêng phía sau từ 20 - 30m2, cho phép chủ nhân kiến tạo không gian sống theo phong cách riêng: từ khu vườn xanh, hồ cá Koi, khu BBQ, đến các tiện ích nghỉ dưỡng tại gia như bể bơi mini hay jacuzzi. Đây không chỉ là phần mở rộng vật lý của ngôi nhà, mà là phần mở rộng của phong cách sống.

Song song với đó, hệ sinh thái “all-in-one” gồm giáo dục, y tế, thương mại và vận hành chuẩn Vinhomes giúp hoàn thiện một không gian sống đủ đầy cho Vinhomes Wonder City, nơi mọi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, giải trí đều được đáp ứng ngay trong nội khu.

Vinhomes Wonder City được ví như “Vinhomes Riverside” của phía Tây Thủ đô.

Để sở hữu những căn thấp tầng với hàng trăm tiện ích, đặc quyền đó, trước kia nhiều gia đình phải tích cóp trong hàng chục năm, thậm chí có sự góp sức của 2-3 thế hệ. Tuy nhiên, giờ đây nhờ siêu chính sách từ Vinhomes, giấc mơ sở hữu nhà sang đã gần hơn bao giờ hết.

Anh Nguyễn Hoàng Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đã tìm hiểu khu Bình Minh, thuộc Vinhomes Wonder City, từ rất lâu nhưng vẫn chần chừ chưa dám chốt. Lý do là bởi anh vẫn cần phải vay khoảng 40% giá trị căn.

“Nếu lãi suất tiếp tục tăng cao thì khoản vay sẽ tạo áp lực không nhỏ cho gia đình mỗi tháng”, anh Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, với siêu chính sách “chặn trần” lãi suất, chỉ 0-6%/năm trong thời gian lên tới 5 năm, mà Vinhomes đang triển khai từ 20/4-20/7/2026, bài toán tài chính của anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

“Chính sách này như được sinh ra cho gia đình tôi vậy. Thời gian vay dài tới 5 năm với lãi suất chỉ 6% - còn thấp hơn cả lãi vay mua nhà ở xã hội và lãi suất huy động tiền gửi của các ngân hàng hiện tại. Ngay khi biết được gói ưu đãi này, tôi đã yên tâm chốt ngay một căn tại Vinhomes Wonder City - hiện thực hóa giấc mơ ở nhà Vinhomes của cả gia đình”, anh Linh chia sẻ.

Theo các chuyên gia, hiện tại, giá bất động sản vẫn còn ở vùng hợp lý nhưng chắc chắn sẽ tăng trưởng rất nhanh. Hạ tầng đang được đầu tư với mô lớn. Trong khi đó, nguồn cung chất lượng lại ngày càng khan hiếm. Chậm một nhịp cơ hội với người mua nhà sẽ bị thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, siêu chính sách “đóng băng” lãi suất trong suốt 5 năm của Vinhomes đang đặt một “tấm đệm tài chính” dày và chắc dưới chân người mua nhà.

“Khi rủi ro lãi suất được triệt tiêu, người mua nhà không còn phải bước đi trên dây. Họ có thể chủ động kế hoạch tài chính dài hạn, mạnh dạn ra quyết định sớm”, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, phân tích.