Công trường hầm chui gần 750 tỷ đồng dưới nút giao đông đúc phía Đông Hà Nội

Video: Đại công trường xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội.
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, phường Long Biên, Hà Nội được khởi công đầu tháng 10/2025 với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng giữa trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Đông và Đông Bắc thông qua cầu Vĩnh Tuy và tuyến Vành đai 2.
Theo thiết kế, điểm đầu hầm chui kết nối với dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cách nút giao với đường Cổ Linh khoảng 400m. Điểm cuối nối với đường Đàm Quang Trung hiện hữu, cách vị trí giao cắt khoảng 1.000m. (Trong ảnh là phối cảnh hầm qua nút giao Cổ Linh được xây dựng với 6 làn xe)
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường những ngày cuối tháng 5, dự án đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng sau nhiều tháng xử lý nền móng và hạ tầng kỹ thuật.
Khu vực giữa nút giao hiện được quây tôn để phục vụ đào hầm, lắp đặt hệ thống kỹ thuật ngầm và triển khai các hạng mục chính.
Bên trong công trường, nhiều máy móc cỡ lớn cùng hàng chục công nhân được huy động để duy trì tiến độ.
Các mũi thi công hoạt động liên tục trong điều kiện giao thông phức tạp.
Dù thi công ngay giữa nút giao có mật độ phương tiện lớn, giao thông qua khu vực vẫn được duy trì liên tục.
Vào giờ cao điểm, lượng ô tô, xe máy qua khu vực Cổ Linh rất đông, đặc biệt ở hướng lên xuống cầu Vĩnh Tuy và tuyến Đàm Quang Trung.
Anh Nguyễn Đức Thành (trú tại Long Biên) cho biết, việc thi công khiến việc đi lại qua nút giao có phần chậm hơn trước, song người dân đều mong dự án sớm hoàn thành để giảm ùn tắc. “Buổi sáng và chiều lượng xe rất đông nên có lúc di chuyển khá chậm. Tuy nhiên đây là nút giao thường xuyên ùn ứ nên nhiều người kỳ vọng hầm chui sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn”, anh Thành nói.
Theo quy hoạch, hầm chui Cổ Linh có tổng chiều dài khoảng 600m, trong đó đoạn hầm kín đi qua nút giao dài 100m. Công trình có mặt cắt ngang rộng 27,1m với 6 làn xe. Ngoài phần hầm chính, nhiều hạng mục tổ chức giao thông quanh khu vực cũng sẽ được điều chỉnh nhằm tăng khả năng lưu thông tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2027. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho nút giao Cổ Linh, đồng thời phát huy hiệu quả kết nối của cầu Vĩnh Tuy và tuyến Vành đai 2.
Tính đến năm 2026, Hà Nội hiện có 5 hầm chui cơ giới đang khai thác gồm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương - Vành đai 3 và Giải Phóng - Kim Đồng.
Ngoài ra, thành phố còn có hầm chui dành cho người đi bộ tại khu vực Ngã Tư Sở.