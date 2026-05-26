Những giải pháp thiết kế nhà phố chống nắng mùa hè

Tại các đô thị lớn, mật độ xây dựng dày đặc cùng bề mặt bê tông hấp thụ nhiệt mạnh khiến nhiều ngôi nhà trở thành “hộp hấp nhiệt” giữa mùa hè.

Trước thực tế đó, nhiều gia chủ bắt đầu ưu tiên các giải pháp chống nóng ngay từ khâu thiết kế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị làm mát. Từ xử lý mặt tiền, phần mái đến tăng mảng xanh, các giải pháp này không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn cải thiện chất lượng không gian sống.

Mặt tiền hai lớp cản nắng cho nhà phố

Thiết kế mặt tiền hai lớp là giải pháp được nhiều công trình nhà phố hiện đại lựa chọn nhằm hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào bên trong.

Không ít ngôi nhà sử dụng hệ lam chắn bằng gỗ hoặc kim loại chạy xuyên suốt mặt đứng để tạo lớp đệm cản bức xạ nhiệt. Thiết kế này vừa giúp không gian bên trong thông thoáng, vừa giảm tình trạng tường và cửa kính hấp thụ nhiệt vào buổi trưa và chiều.

Nhiều nhà phố sử dụng lam chắn nắng. (Ảnh: An Lộc Phát)

Phía trong thường kết hợp hệ cửa kính có dán phim cách nhiệt nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn hạn chế hơi nóng truyền vào nhà. Hai lớp cửa có thể đóng mở linh hoạt để điều tiết gió và ánh sáng theo từng thời điểm trong ngày.

Việc sử dụng nhiều kính giúp nhà phố có cảm giác rộng và sáng hơn, tuy nhiên cũng dễ khiến không gian bên trong trở nên oi bức nếu không xử lý phù hợp. Vì vậy, nhiều gia đình kết hợp rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sử dụng kính phản xạ nhiệt để hạn chế nắng gắt chiếu trực tiếp vào nhà.

Theo các kiến trúc sư, những mảng kính lớn ở hướng tây thường khiến công trình hấp thụ nhiệt mạnh hơn vào buổi chiều. Vì thế, nhiều thiết kế hiện nay ưu tiên giảm diện tích kính ở khu vực này hoặc kết hợp thêm hệ lam chắn nắng bên ngoài.

Giải pháp chống nóng từ phần mái

Trong nhà phố, phần mái thường là khu vực chịu nắng nhiều nhất do tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ ngoài trời trong thời gian dài.

Để hạn chế nhiệt truyền xuống không gian sinh hoạt, nhiều gia chủ lựa chọn thiết kế mái hai lớp nhằm tạo khoảng đệm không khí. Bên cạnh đó, các vật liệu hỗ trợ cách nhiệt cũng ngày càng được ứng dụng phổ biến trong xây dựng dân dụng.

Xốp XPS chống nóng cho mái nhà. (Ảnh: Siêu thị vật tư)

Một số công trình sử dụng gạch chống nóng cho sân thượng hoặc lắp đặt xốp XPS để giảm tình trạng tích tụ nhiệt trên mái bê tông. Ngoài ra, giải pháp phun PU Foam (bọt xốp Polyurethane) cũng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng cách nhiệt tốt và hỗ trợ chống thấm khi kết hợp lớp phủ phù hợp.

Đưa mảng xanh vào không gian sống

Giữa những khối bê tông dày đặc tại đô thị, đưa cây xanh vào nhà là giải pháp giúp tạo cảm giác dễ chịu trong mùa nóng. Ban công phủ cây leo, tường cây xanh hay khoảng sân trong được tận dụng để tăng độ thông thoáng và tạo sự kết nối với thiên nhiên.

Một số ngôi nhà còn bố trí hồ nước nhỏ, tiểu cảnh hoặc phủ cây xanh trên mái nhằm giảm tác động của nắng nóng lên bề mặt bê tông. Không chỉ hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, các mảng xanh còn giúp không gian sống trở nên thư giãn hơn giữa đô thị đông đúc.

Theo nhiều đơn vị thiết kế, việc kết hợp đồng bộ các giải pháp chống nóng ngay từ giai đoạn xây dựng có thể giúp nhà phố vận hành hiệu quả hơn trong mùa hè.