(VTC News) -

Nhà phố tại các đô thị lớn thường bị giới hạn về diện tích, thiếu sân vườn và ít tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Trong khi đó, cây xanh lại đóng vai trò quan trọng trong việc thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Vì vậy, thiết kế không gian xanh không còn là yếu tố “trang trí thêm” mà đã trở thành xu hướng sống bền vững, được nhiều gia đình quan tâm.

Dưới đây là những ý tưởng thiết thực giúp biến nhà phố thành không gian sống xanh, hiện đại và gần gũi thiên nhiên:

Giếng trời

Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là thiết kế giếng trời kết hợp tiểu cảnh. Giếng trời giúp đưa ánh sáng tự nhiên và không khí vào sâu bên trong ngôi nhà, đồng thời tạo điều kiện lý tưởng để trồng cây xanh.

Trồng cây dưới giếng trời là cách đưa thiên nhiên vào nhà phổ biến. (Ảnh: Sbs villa)

Gia chủ có thể bố trí tiểu cảnh khô, cây bonsai hoặc thậm chí một góc vườn nhỏ dưới giếng trời để tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian sống.

Ban công xanh

Dù diện tích nhỏ, ban công vẫn có thể trở thành “khu vườn treo” nếu biết cách tận dụng. Trồng cây leo, hoa hoặc các loại thảo mộc vừa giúp làm mát không gian đồng thời tạo góc thư giãn lý tưởng.

Những chậu cây treo hoặc kệ cây nhiều tầng là giải pháp phù hợp với nhà phố có diện tích hạn chế.

Tận dụng gầm cầu thang

Gầm cầu thang thường được xem là góc chết trong nhà. Tuy nhiên, khu vực này có thể tận dụng để thiết kế một không gian xanh cho nhà phố.

Gia chủ có thể đặt tiểu cảnh với các loại cây xanh nhỏ gọn trang trí cho khu vực gầm cầu thang.

Đưa cây xanh vào nội thất

Không cần cải tạo lớn, việc bố trí cây xanh trong phòng khách, phòng ngủ hay bếp cũng đủ để mang lại hiệu quả rõ rệt.

Các loại cây như lưỡi hổ, trầu bà, kim tiền không chỉ dễ chăm sóc mà còn phù hợp với môi trường trong nhà, giúp thanh lọc không khí và tăng tính thẩm mỹ.

Tường xanh và vườn đứng

Tường xanh giúp cách nhiệt. (Ảnh: Happynest)

Với những ngôi nhà có diện tích nhỏ, tường xanh là lựa chọn thông minh. Việc tận dụng các bức tường để trồng cây giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Ngoài ra, tường xanh còn góp phần cách nhiệt, giảm tiếng ồn và tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại.