Những nguyên tắc thiết kế cầu thang cho nhà phố

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhà phố ngày càng phổ biến với đặc trưng diện tích mặt bằng nhỏ và chiều sâu lớn. Vì vậy, việc thiết kế cầu thang cần được tính toán kỹ lưỡng, vừa đáp ứng công năng, vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần lưu ý khi thiết kế cầu thang nhà phố:

Vị trí đặt cầu thang hợp lý

Vị trí cầu thang đóng vai trò quyết định đến sự lưu thông không khí và cách tổ chức không gian. Với nhà phố, cầu thang thường được bố trí ở giữa hoặc lệch về một bên để chia tách khu vực sinh hoạt. Cầu thang ở vị trí giữa nhà giúp tối ưu hóa số lượng phòng ngủ, thích hợp với các gia đình đông người.

Ngoài ra, cầu thang cũng có thể đặt ở phía cuối nhà. Thiết kế này tạo sự linh hoạt trong thiết kế phòng ngủ, bao gồm cả bố trí góc đọc sách, góc làm việc hoặc bà ghế sofa. Tuy nhiên, cách bố trí này có thể hạn chế số lượng phòng ngủ, không phù hợp với gia đình nhiều người.

Cầu thang có thể đặt ở phía cuối nhà. (Ảnh: Sbs house)

Độ rộng và độ cao của bậc thang

Nguyên tắc quan trọng đầu tiên khi thiết kế cầu thang nhà phố là xác định kích thước bậc thang phù hợp. Theo đó, cần tính toán kỹ độ rộng tổng thể của cầu thang sao cho hài hòa với diện tích và vị trí bố trí trong nhà, tránh tình trạng quá rộng gây lãng phí không gian hoặc quá hẹp làm giảm tính an toàn và thẩm mỹ.

Thông thường, chiều rộng cầu thang dao động từ 75–120 cm; độ rộng mặt bậc khoảng 24–27 cm và chiều cao bậc từ 16–18 cm. Mặt bậc cần đủ rộng so với kích thước bàn chân người trưởng thành để đảm bảo di chuyển thoải mái, chắc chắn.

Cầu thang quá hẹp có thể tiềm ẩn nguy cơ té ngã, trong khi thiết kế quá rộng lại dễ phá vỡ sự cân đối chung của không gian.

Độ dốc của cầu thang

Độ dốc là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và cảm giác khi di chuyển. Theo khuyến nghị, độ dốc cầu thang nên dao động trong khoảng 33°–36° để đảm bảo vừa thuận tiện vừa tiết kiệm diện tích. Nếu cầu thang quá dốc sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngược lại, độ dốc quá thấp sẽ khiến cầu thang kéo dài, chiếm nhiều diện tích không cần thiết.

Với những công trình có chiều cao tầng lớn, nên bố trí thêm các chiếu nghỉ ở vị trí phù hợp. Đây là giải pháp hiệu quả giúp giảm cảm giác mệt mỏi, đồng thời tăng tính an toàn trong quá trình sử dụng cầu thang.

Độ dốc cầu thang cần phù hợp để tiết kiệm diện tích và thuận tiện. (Ảnh: TecWood)

Lựa chọn vật liệu phù hợp

Vật liệu cầu thang ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và tính thẩm mỹ. Gỗ tự nhiên mang lại vẻ ấm cúng, sang trọng nhưng chi phí cao và cần bảo dưỡng định kỳ. Đá granite hoặc đá marble có độ bền cao, dễ vệ sinh, phù hợp với phong cách hiện đại. Trong khi đó, kim loại kết hợp kính lại tạo nên vẻ đẹp tối giản, tinh tế.

Tùy vào phong cách thiết kế tổng thể của ngôi nhà, gia chủ nên chọn vật liệu đồng bộ để tạo sự hài hòa.

Chú trọng yếu tố an toàn

An toàn luôn là yếu tố hàng đầu khi thiết kế cầu thang. Bề mặt bậc nên có độ nhám hoặc sử dụng thêm nẹp chống trơn trượt. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, khoảng cách giữa các thanh lan can không nên quá rộng để tránh nguy hiểm.

Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng cầu thang cần được bố trí đầy đủ, đặc biệt ở những góc khuất hoặc vào ban đêm. Đèn LED âm bậc là một giải pháp vừa an toàn vừa tăng tính thẩm mỹ.