Những điều cần lưu ý khi thiết kế cầu thang xoắn

Với thiết kế xoay quanh một trục trung tâm, cầu thang xoắn không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mà còn mang lại vẻ đẹp mềm mại, hiện đại. Tuy vậy, nếu không tính toán kỹ lưỡng, cầu thang xoắn có thể gây bất tiện trong sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Để đảm bảo công năng sử dụng cũng như độ an toàn, gia chủ cần nắm rõ những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế cầu thang xoắn.

Kích thước và độ dốc hợp lý

Yếu tố đầu tiên cần quan tâm là kích thước cầu thang. Nếu đường kính quá nhỏ, việc di chuyển sẽ khó khăn, đặc biệt khi mang vác đồ đạc. Để đảm bảo an toàn và thoải mái cho người sử dụng nên cân nhắc thiết kế đường kính tổng thể của cầu thang cần đạt tối thiểu từ 1,5m đến 2m.

Độ dốc của cầu thang cũng cần được tính toán cẩn thận. Cầu thang xoắn thường có độ dốc lớn hơn cầu thang thẳng, nhưng không nên quá dốc để tránh gây nguy hiểm. Chiều cao mỗi bậc nên nằm trong khoảng 16–18 cm, trong khi chiều rộng mặt bậc tối thiểu cần đạt khoảng 25 cm tại vị trí bước chân chính.

Thiết kế bậc thang an toàn

Cầu thang xoắn bằng gỗ. (Ảnh: Phongkhachdep)

Một đặc điểm của cầu thang xoắn là bậc thang có dạng hình quạt, hẹp ở phía trong và rộng dần ra phía ngoài. Vì vậy, khu vực bước chân chính cần được thiết kế đủ rộng để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Gia chủ nên tránh thiết kế bậc thang quá mỏng hoặc sử dụng vật liệu trơn trượt như đá bóng mà không có xử lý chống trượt. Các giải pháp như dán chống trượt, tạo rãnh hoặc sử dụng vật liệu nhám sẽ giúp tăng độ an toàn.

Vật liệu phù hợp

Cầu thang xoắn có thể làm từ nhiều vật liệu như gỗ, thép, inox, kính hoặc bê tông. Mỗi loại vật liệu đều có ưu và nhược điểm riêng. Gỗ mang lại cảm giác ấm cúng nhưng cần xử lý chống cong vênh, mối mọt. Thép và inox tạo vẻ hiện đại, chắc chắn nhưng có thể gây cảm giác lạnh. Kính giúp không gian thông thoáng hơn nhưng đòi hỏi thi công chính xác và chi phí cao.

Nên chọn vật liệu phù hợp với phong cách tổng thể của ngôi nhà và ngân sách đầu tư.

Lan can và tay vịn chắc chắn

Lan can và tay vịn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. Tay vịn nên được thiết kế liên tục theo đường xoắn, có độ cao tiêu chuẩn từ 90 - 100 cm.

Khoảng cách giữa các thanh lan can không nên quá rộng, đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ, để tránh nguy cơ lọt người hoặc tai nạn. Ngoài ra, bề mặt tay vịn cần trơn mịn, dễ cầm nắm.

Vị trí đặt cầu thang

Không chỉ là phương tiện kết nối giữa các tầng, cầu thang xoắn còn là yếu tố thẩm mỹ quan trọng. Vì vậy, vị trí đặt cầu thang cần được cân nhắc kỹ.

Trong không gian nhỏ, cầu thang xoắn thường được đặt ở góc nhà để tiết kiệm diện tích. Trong những căn nhà rộng hơn, cầu thang có thể đặt ở vị trí trung tâm như một điểm nhấn kiến trúc. Tuy nhiên, cần tránh đặt ở nơi quá khuất hoặc thiếu ánh sáng, gây bất tiện khi sử dụng.

Đảm bảo ánh sáng và thông gió

Do cấu trúc xoắn ốc, cầu thang có thể tạo cảm giác bí bách nếu không được bố trí ánh sáng hợp lý. Gia chủ nên tận dụng ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ hoặc giếng trời.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng cần được bố trí đầy đủ ở các bậc thang, tránh tạo vùng tối. Ánh sáng không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo an toàn khi di chuyển, đặc biệt vào ban đêm.