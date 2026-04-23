HungHau Foods, thành viên của Tập đoàn Hùng Hậu (HungHau Holdings), là doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản.

HungHau Foods gồm 4 đơn vị thành viên, sở hữu 3 nhà máy đạt chuẩn quốc tế tại Đồng Tháp và TP.HCM với tổng công suất khoảng 38.000 tấn mỗi năm. Hệ thống sản xuất được đầu tư theo hướng đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm quốc tế, tạo nền tảng để HungHau Foods phát triển đồng thời nhiều nhóm sản phẩm từ trái cây và rau củ đông lạnh, mì nui dinh dưỡng, nước dừa và các sản phẩm từ dừa, đến các dòng bánh công nghiệp.

HungHau Foods đạt top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Nếu trước đây doanh thu chủ yếu đến từ nhóm rau củ quả đông lạnh, thì hiện nay doanh nghiệp đã chuyển dịch mạnh sang các dòng sản phẩm chế biến sâu như tempura rau củ, nước dừa tươi mang thương hiệu COMOON hay bánh công nghiệp OCHAO, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng toàn cầu, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, có nguồn gốc tự nhiên và mang bản sắc địa phương.

Song song với việc củng cố nội lực, HungHau Foods cũng triển khai chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Doanh nghiệp không ngừng tăng cường hiện diện tại các thị trường trọng điểm thông qua việc mở công ty, nhà máy, văn phòng đại diện ở nước ngoài tại Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc; cũng như tham gia các hội chợ quốc tế và thiết lập mạng lưới các đối tác chiến lược. Cách tiếp cận chủ động này giúp HungHau Foods nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng FAST500 năm 2026 đã cho thấy hiệu quả của chiến lược mở rộng xuất khẩu và đa dạng hóa ngành hàng của HungHau Foods trong thời gian qua. Được biết, HungHau Foods cũng là doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam nhận giải “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh” và sở hữu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.