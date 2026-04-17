Lai Châu sẽ phát triển sâm thành nông sản chủ lực

Chiều 16/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị phát triển nông nghiệp hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh.

Đối với một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như Lai Châu, phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là định hướng về môi trường, mà còn là giải pháp quan trọng để cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao.

Theo ông Nguyễn Thành Đồng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, đối với định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong chương trình phát triển sâm Việt Nam mà Thủ tướng phê duyệt có sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu, trong đó sâm Lai Châu sẽ tập trung phát triển ở tỉnh và một số địa phương lân cận.

Để phát triển sâm Lai Châu, tỉnh đã có nghị quyết riêng từ nhiệm kỳ trước và trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này cũng xác định sâm Lai Châu là một trong những sản phẩm nông nghiệp trọng tâm để phát triển.

"Chúng tôi xác định sâm Lai Châu là 'quốc bảo' của quốc gia. Dù có nhiều điểm tương đồng với sâm Ngọc Linh nhưng sâm Lai Châu có những giá trị riêng, thậm chí được một số nghiên cứu đánh giá cao hơn. Chính vì vậy, chúng tôi xác định sẽ phải bảo tồn, nhân giống và phát triển vùng dược liệu cây "quốc bảo", ông Đồng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đồng, địa hình chia cắt, cách xa Thủ đô Hà Nội là một “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện đã có chủ trương xây dựng đường cao tốc tới Lai Châu nhằm giải quyết điểm nghẽn này.

Đường cao tốc sẽ đóng vai trò, tiền đề lớn thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đặc biệt giúp phát triển cây sâm Lai Châu.

Cũng tại buổi họp báo, Lai Châu cho biết, còn hướng tới mô hình nông nghiệp đa giá trị, kết hợp với du lịch và bảo tồn văn hóa. Theo ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu - địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề nhằm quảng bá hình ảnh, trong đó có chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc và các chuyến khảo sát thực tế dành cho nhà đầu tư.