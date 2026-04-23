MB phối hợp cùng thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh

Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng thuế TP.HCM nhằm triển khai các bộ giải pháp tài chính số hóa. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chủ động quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khuôn khổ buổi lễ, MB cam kết đồng hành dài hạn cùng cơ quan thuế để triển khai bộ giải pháp số mang tên “MB Seller - Buôn bán an tâm”. Đây là hệ sinh thái công nghệ được thiết kế chuyên biệt cho phân khúc hộ kinh doanh, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tài chính vốn phức tạp.

Một trong những điểm nhấn của giải pháp là khả năng tích hợp tài khoản hộ kinh doanh trực tiếp vào App cá nhân. Khách hàng có thể dễ dàng mở tài khoản hộ kinh doanh online 100% mà không cần trực tiếp đến quầy giao dịch. Tính năng này không chỉ giúp chủ hộ thuận tiện trong việc quản lý dòng tiền tách biệt giữa mục đích cá nhân và kinh doanh mà còn hỗ trợ thanh toán theo lô, tiết kiệm tối đa thời gian vận hành.

"Loa thanh toán 0 đồng" – Bước ngoặt cho tiểu thương số

Tích hợp trong bộ giải pháp MB Seller là dịch vụ Loa thanh toán MB – một cấu phần quan trọng hỗ trợ giao dịch tại điểm bán. Khác với các dòng sản phẩm trên thị trường, MB mang đến chính sách đột phá:

Tiếp cận 24/7: Đăng ký dễ dàng qua ứng dụng mọi lúc, mọi nơi.

Chi phí 0 đồng: Khách hàng không cần đặt cọc hay chi trả bất kỳ khoản phí phần cứng nào.

Ưu đãi bền vững: Miễn phí dịch vụ và áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 lâu dài đối với các hộ kinh doanh duy trì dòng tiền đều đặn qua tài khoản MB.

Đơn giản hóa vận hành, an tâm tuân thủ

Bên cạnh hỗ trợ giao dịch, MB Seller còn đóng vai trò như một "trợ lý tài chính" chuyên nghiệp với các công cụ:

Theo dõi doanh thu và quản lý thu chi tự động.

Cung cấp sao kê tài khoản định kỳ theo Quý, phục vụ trực tiếp cho việc đối soát.

Hỗ trợ tối đa công tác kê khai thuế và tạo cơ sở dữ liệu minh bạch để hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Đại diện MB, ông Bùi Mạnh Tưởng - Giám đốc Vùng Hồ Chí Minh - Khối Khách hàng cá nhân, chia sẻ: "Các giải pháp được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh, tập trung vào ba trụ cột: quản lý dòng tiền, tuân thủ quy định và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc miễn phí thiết bị và cung cấp công cụ quản trị giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng nhỏ lẻ, giúp họ tự tin hơn khi thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước."

Hướng tới tương lai kinh doanh số

Việc ký kết hợp tác giữa MB – Vùng Hồ Chí Minh và thuế TP.HCM không chỉ giúp các hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng về thủ tục mà còn góp phần thúc đẩy chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Trong thời gian tới, MB khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp giải pháp số, đảm bảo thích ứng cao với môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng và các chính sách mới từ cơ quan quản lý. Đây là cam kết mạnh mẽ của MB trong việc đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.