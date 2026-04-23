Video lính Iran bắt giữ tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Video "binh lính Iran bắt giữ tàu thuyền ở eo biển Hormuz".

Theo Independent, video từ rạng sáng thứ Năm (23/4) dường như cho thấy các binh sĩ vũ trang đang lên hai tàu container ở eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó cáo buộc MSC Francesca và Epaminondas mang cờ Liberia hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống định vị. Đoạn phim được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran cho thấy các xuồng cao tốc mang cờ Iran tiếp cận các tàu, với các binh sĩ vũ trang lên tàu và di chuyển trên boong.

Việc bắt giữ tàu MSC Francesca mang cờ Panama, đã được Bộ trưởng Hàng hải Montenegro xác nhận, ông cho biết có bốn thành viên thủy thủ đoàn người Montenegro trên tàu và tất cả đều an toàn.