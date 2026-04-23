Căng thẳng tại eo biển Hormuz: Mỹ, Iran thay nhau chặn bắt tàu hàng

(VTC News) -

Theo các nguồn tin được Reuters dẫn lại, quân đội Mỹ đã chặn và điều hướng ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran rời khỏi các khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka trong những ngày gần đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington áp đặt lệnh phong tỏa thương mại đường biển đối với Tehran, trong khi Iran sử dụng hỏa lực nhằm ngăn chặn tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ đã chặn và điều hướng ít nhất 3 tàu chở dầu treo cờ Iran rời khỏi các khu vực gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Các tàu bị ảnh hưởng bao gồm những siêu tàu chở dầu như Deep Sea, Sevin và Dorena, trong đó Dorena được xác nhận đã bị một tàu khu trục Hải quân Mỹ hộ tống tại Ấn Độ Dương sau khi bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa. Ngoài ra, tàu Derya cũng được cho là nằm trong diện bị chặn khi chưa kịp dỡ hàng trước khi thời hạn miễn trừ nhập khẩu dầu thô từ Iran hết hiệu lực.

Tính đến ngày 22/4, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã yêu cầu tổng cộng 29 tàu quay đầu hoặc trở lại cảng xuất phát, dù chưa công bố đầy đủ danh sách các tàu liên quan.

Mỹ tiếp tục phong toả các cảng Iran.

Song song với các hành động của Mỹ, Iran cũng có những phản ứng mạnh mẽ khi bắt giữ hai tàu container đang tìm cách rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz – đánh dấu những vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát. Việc đóng cửa eo biển này đã gây gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng trên diện rộng và khiến triển vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trở nên mờ mịt.

Trong khi đó, tại châu Âu, Anh và Pháp đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và quân sự nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực. Chính phủ Anh cho biết các thợ lặn quân sự của Hải quân Hoàng gia đang chuẩn bị cho các chiến dịch rà phá thủy lôi nếu cần thiết, đồng thời sẵn sàng triển khai các hệ thống săn mìn tự động trong khuôn khổ một sứ mệnh đa quốc gia tiềm năng.

Các cuộc họp tại London giữa các nước tham gia cho thấy vẫn tồn tại bất đồng về vai trò của Mỹ, trong khi Washington khẳng định không cần sự hỗ trợ từ châu Âu và vẫn duy trì lệnh phong tỏa.

Bất chấp một số thông tin cho rằng có tàu thương mại đã né được phong tỏa, CENTCOM phủ nhận các báo cáo này và khẳng định các thông tin đó là không chính xác. Với việc lệnh ngừng bắn liên tục bị kéo dài nhưng thiếu ổn định, cùng lập trường cứng rắn từ cả Mỹ và Iran, tương lai của tuyến vận tải quan trọng này vẫn hết sức bất định, tiếp tục là điểm nóng địa chính trị và kinh tế toàn cầu.