Iran nêu điều kiện nối lại vòng đám phán mới với Mỹ

Ngày 21/4, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani thông tin: "Ngay khi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, tôi nghĩ vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức ở Islamabad".

Ông Iravani nói thêm việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với eo biển Hormuz là điều kiện để cuộc đàm phán được nối lại. "Nếu Mỹ muốn giải pháp chính trị, Iran sẵn sàng; nếu họ muốn xung đột thì Iran cũng sẵn sàng", ông Iravani cho hay.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani.

Sau tuyên bố ngừng bắn ngày 8/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vòng đàm phán ngoại giao đầu tiên bắt đầu tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4. Tuy nhiên, vòng đàm phán kéo dài 21 giờ và không mang lại kết quả gì. Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố thẳng thừng rằng Iran bác bỏ các điều khoản của Mỹ.

Các báo cáo cho thấy nhân vật cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phủ quyết mọi sự nhượng bộ. Tehran cũng phát tín hiệu sẵn sàng leo thang, đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, thu hồi kho vũ khí giấu kín và tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia vùng Vịnh. Trong khi đó, ông Trump ra lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Theo ông Trump, Iran cuối cùng muốn eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, nhưng lập luận việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với cảng của Iran sẽ làm suy yếu triển vọng của thỏa thuận hòa bình, trừ khi "chúng ta phá hủy" phần còn lại của đất nước.

“Iran không muốn eo biển Hormuz bị đóng cửa, họ muốn nó mở để có thể kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày. Họ chỉ nói họ muốn đóng cửa vì tôi đã phong tỏa hoàn toàn, nên họ chỉ muốn 'giữ thể diện' mà thôi”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Cách đây 4 ngày, có người đến gặp tôi và nói: 'Thưa ngài, Iran muốn mở cửa eo biển ngay lập tức'. Nhưng nếu chúng ta làm vậy thì sẽ không bao giờ có được thỏa thuận với Iran, trừ khi chúng ta phá hủy toàn bộ đất nước của họ, kể cả nhà lãnh đạo của họ!”.

Những phát ngôn này được đưa ra sau khi ông Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đệ trình đề xuất nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran.