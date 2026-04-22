Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, lãnh đạo Iran đáp trả bất ngờ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên Truth Social với nội dung: “Dựa trên thực tế Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán và theo yêu cầu của Thống chế Pakistan Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra đề xuất thống nhất”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ “tiếp tục các biện pháp phong tỏa và duy trì trạng thái sẵn sàng cũng như khả năng tác chiến về mọi mặt khác”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng cho rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được "gia hạn cho đến khi đề xuất của họ được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác".

Ngay sau đó, Thủ tướng Sharif gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump, vì chấp nhận yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Trong khi Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mahdi Mohammadi tuyên bố việc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn "không có ý nghĩa gì" và Tehran nên đáp trả bằng quân sự. Ông Mohammadi nhấn mạnh “bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện” và gọi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran là “cuộc bao vây” không khác gì ném bom.

Thể hiện sự thiếu tin tưởng đối với Washington, ông Mohammadi cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn là “câu giờ cho cuộc tấn công bất ngờ”, đồng thời nói thêm “đã đến lúc Iran phải chủ động”.

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Iran Ayatollah Alireza Arafi cảnh báo mọi cuộc tấn công vào đất nước ông khi các cuộc đàm phán đang diễn ra sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm trên toàn cầu.

"Nếu trong hệ thống quốc tế, một chuẩn mực được thiết lập rằng một quốc gia có thể bị tấn công giữa lúc đang đàm phán, thì không một quốc gia độc lập nào còn tự tin ngồi vào bàn đàm phán nữa", ông Arafi nói.

Tuy nhiên, ông không nói rõ ông đang đề cập đến một sự việc cụ thể nào, nhưng trước đó Iran tuyên bố việc Hải quân Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hôm 21/4, Ngoại trưởng Iran cũng nhấn mạnh việc Mỹ phong tỏa cảng của Iran là “hành động chiến tranh”.