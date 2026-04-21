Ông Trump không muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran và nói Mỹ đang ở vị thế đàm phán mạnh, cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận tuyệt vời.

"Tôi không muốn làm vậy. Chúng ta không còn nhiều thời gian", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong bối cảnh triển vọng về cuộc đàm phán hòa bình vẫn còn bỏ ngỏ, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ nối lại cuộc tấn công vào Iran nếu không sớm đạt được thỏa thuận với Tehran. Cùng với đó, khi được hỏi về tác động của lời đe dọa ném bom các cây cầu và nhà máy điện ở Iran, ông Trump nhấn mạnh điều đó sẽ gây tổn thất về mặt quân sự cho Iran.

“Đây không phải là lựa chọn của tôi, nhưng nó cũng sẽ gây tổn hại cho họ. Nó sẽ gây tổn hại về mặt quân sự. Họ sử dụng các cây cầu để chứa vũ khí, để di chuyển tên lửa”, ông Trump cho hay. Đồng thời, ông tiết lộ cả hai bên đều lợi dụng lệnh ngừng bắn để “bổ sung lương thực”.

“Iran có thể tự tạo cho mình vị thế rất tốt nếu họ đạt thỏa thuận. Họ có thể trở thành quốc gia hùng mạnh trở lại, một quốc gia tuyệt vời trở lại”, ông Trump nói.

Trước thềm cuộc đàm phán mong manh, ông Trump yêu cầu nhà lãnh đạo Iran thả 8 phụ nữ và cho rằng hành động này sẽ là "khởi đầu tuyệt vời cho cuộc đàm phán của chúng ta".

“Gửi các nhà lãnh đạo Iran, những người sắp đàm phán với đại diện của tôi. Tôi rất mong các vị trả tự do cho những người phụ nữ này. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ tôn trọng việc các vị đã làm như vậy. Xin đừng làm hại họ! Đó sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho cuộc đàm phán của chúng ta!!!”, ông nói trên mạng xã hội Truth Social kèm theo ảnh chụp màn hình 8 người phụ nữ.

Phó Tổng thống JD Vance và quan chức cấp cao khác của chính quyền ông Trump dự kiến ​​sẽ đến Pakistan hôm nay để tham gia vòng đàm phán căng thẳng thứ hai.