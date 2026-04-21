Video hải quân Mỹ chặn bắn các tàu gần cảng Iran

Quân đội Mỹ hôm 20/4 công bố đoạn video cho thấy xạ thủ súng máy trên trực thăng cảnh báo một tàu chở hàng phải quay đầu sau khi đến gần các cảng của Iran.

Đoạn video do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chia sẻ trên X cho thấy binh sĩ chĩa súng máy cỡ lớn từ trực thăng và phát cảnh báo qua radio tới con tàu, nói rằng nó đang đi vào khu vực quân sự bị hạn chế và lệnh phong tỏa áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể treo cờ quốc gia nào.

Cảnh báo qua radio trong video nêu rõ: “Đây là tàu chiến 115 của Hoa Kỳ. Bạn đang tiến vào khu vực phong tỏa quân sự. Lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ được thực thi và áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể treo cờ quốc gia nào".

CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã yêu cầu 27 tàu quay đầu hoặc quay trở lại các cảng của Iran kể từ khi bắt đầu phong tỏa đối với các tàu ra vào khu vực ven biển này.

Đoạn video được công bố trong bối cảnh giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz một lần nữa bị gián đoạn do căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền được AFP dẫn lại, hoạt động vận chuyển qua “điểm nghẽn” chiến lược này ngày càng bị hạn chế, khi cả hai bên áp đặt các lệnh phong tỏa riêng, gây khó khăn cho hoạt động thương mại qua khu vực Vịnh.

Hải quân Mỹ chặn bắt tàu Touska.

Iran từng thông báo mở lại tuyến đường thủy chiến lược này trong thời gian ngắn, nhưng Mỹ không nới lỏng các hạn chế đối với tàu đi đến hoặc rời các cảng Iran. Hàng chục tàu đi qua eo biển trong khoảng thời gian mở ngắn ngủi đó trước khi Tehran cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào tiếp cận sẽ bị coi là mục tiêu và đóng tuyến đường.

Kể từ đó, chỉ có một số ít tàu có thể đi qua. Công ty theo dõi hàng hải Kpler cho biết chỉ có bốn tàu đi qua theo cả hai chiều kể từ 19/4. Trong số này có tàu Nova Crest treo cờ Iran, đang bị Mỹ trừng phạt, được ghi nhận rời Vịnh và tiếp tục đi qua Vịnh Oman.

Lực lượng Mỹ đang thực thi phong tỏa hàng hải nhắm vào các tàu ra vào cảng Iran. Một số tàu, bao gồm tàu chở dầu và tàu container trong khu vực, được cho là đã bị yêu cầu đổi hướng hoặc quay đầu.

Trong khi đó, Iran cũng tăng cường kiểm soát eo biển, các sự cố liên quan đến tàu mang cờ nhiều quốc gia khác nhau làm gia tăng căng thẳng tại tuyến hàng hải nhộn nhịp này. Một số tàu được báo cáo bị hư hại hoặc buộc phải đổi hướng giữa những gián đoạn.

Dữ liệu theo dõi cũng cho thấy hàng trăm tàu thương mại vẫn hoạt động tại khu vực Vịnh bất chấp các hạn chế, cho thấy lưu lượng vẫn duy trì nhưng bị thu hẹp qua một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Cùng ngày, CENTCOM cũng công bố đoạn video cho thấy một chiến dịch trên biển, trong đó Thủy quân lục chiến Mỹ lên tàu container Touska treo cờ Iran tại Vịnh Oman. Video cho thấy lính thủy đánh bộ xuất phát từ tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, tiếp cận con tàu bằng trực thăng trước khi đổ dây xuống boong để tiến hành kiểm soát. Đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình tác chiến khi lực lượng này tiếp cận và kiểm soát con tàu.

Bộ chỉ huy quân sự Hazrat Khatam al-Anbiya của Iran sau đó xác nhận vụ việc, mô tả đây là một cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại của Iran trên biển Oman. Tehran cáo buộc Mỹ “vi phạm lệnh ngừng bắn" khi nổ súng vào tàu và “vô hiệu hóa hệ thống điều hướng bằng cách triển khai nhiều lính thủy đánh bộ lên boong tàu”, đồng thời xác nhận con tàu đã bị bắt giữ.

Sau vụ việc, quân đội Iran cảnh báo sẽ trả đũa.