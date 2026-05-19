Giám đốc Công an Lạng Sơn được thăng cấp bậc hàm Đại tá trước thời hạn

Ngày 19/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Tùng (bên phải). (Ảnh: LS)

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Đại tá Vũ Thanh Tùng, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí Vũ Thanh Tùng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an Nhân dân ngày càng cao. Với vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Công an tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương; giữ vững sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Vũ Thanh Tùng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò người đứng đầu; xây dựng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ xúc động, vinh dự trước sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Lạng Sơn. Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định sẽ tiếp tục tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm.

Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an; tăng cường bám cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.