Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của ông Nguyễn Doãn Anh trong quá trình công tác, cống hiến; công nhận một cách xứng đáng cho những nỗ lực, thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trên mỗi cương vị công tác, ông Nguyễn Doãn Anh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

"Đặc biệt, trong thời gian làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần quan trọng đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước", Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, điều này đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng nhiều việc hơn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao hơn, trách nhiệm lớn hơn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, ông Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Đại học chuyên ngành Khoa học Quân sự, Cao đẳng Quân sự; Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XVI.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Doãn Anh từng đảm nhận nhiều cương vị quan trọng trong quân đội như: Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 10/2024, ông Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động về địa phương và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026), ông Nguyễn Doãn Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.