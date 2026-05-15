Trung tâm PT-TH Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đánh giá trải qua 15 năm xây dựng phát triển, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã sớm khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Quân đội, thực hiện tốt sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta.

Sự phát triển trưởng thành nhanh chóng và những thành tích xuất sắc của Trung tâm là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung tâm trong suốt 15 năm qua.

"Với bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết cùng trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và sự nhạy bén, sáng tạo của người làm báo trong Quân đội, các đồng chí đã kịp thời có mặt tại những nơi khó khăn, gian khổ, nơi tuyến đầu, biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi tâm bão…, sát cánh cùng bộ đội và Nhân dân trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Qua đó phản ánh chân thực các hoạt động quân sự, quốc phòng, tình đoàn kết quân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế, truyền đi hơi thở đời sống quân ngũ cùng hình ảnh cao đẹp, giá trị văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các đồng chí đã tỏ rõ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng trong Quân đội", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, trong khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và truyền thông số làm thay đổi mạnh mẽ môi trường thông tin.

Ở trong nước, bên cạnh thời cơ và thành tựu phát triển, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí và truyền thông, nhất là trên không gian mạng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng nói chung và báo chí Quân đội nói riêng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, báo chí, truyền thông; kiên định các nguyên tắc của báo chí cách mạng: tính Đảng, tính tư tưởng, tính chân thực, tính Nhân dân và tính chiến đấu.

Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng để mỗi tác phẩm báo chí vừa đúng định hướng chính trị, vừa có sức lan tỏa và tác động tích cực tới xã hội...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, lưu ý trước mắt, Trung tâm cần tập trung xây dựng đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi cao.

"Triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng Trung tâm trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Quân đội và quốc gia; phát triển Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam thành kênh dự phòng chiến lược quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh thông tin truyền thông của đất nước", Đại tướng nói.

Nhấn mạnh bài học từ thực tiễn quốc tế và yêu cầu bảo đảm "tiếng nói của Đảng, Nhà nước" đến kịp thời với Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong mọi tình huống, Đại tướng cho rằng cần chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, có tầm nhìn chiến lược và dự báo tốt các tình huống để bảo đảm an ninh truyền thông quốc gia.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị, phân phối nội dung; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí theo hướng giàu tính tư tưởng, hấp dẫn, gần gũi công chúng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặt ra là xây dựng đội ngũ người làm báo Quân đội "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, nhạy bén, tâm huyết với nghề; thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, bám sát thực tiễn đời sống bộ đội và Nhân dân.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các chính sách, tạo điều kiện, quan tâm cho đội ngũ phóng viên, nhà báo tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa. Không chỉ trong Quân đội, đây là chủ trương của Đảng ta, phải quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, phóng viên thực hiện nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dân và lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.