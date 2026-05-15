Bé trai 2 tuổi ở TP.HCM bị mẹ và người tình bạo hành dã man được ra viện

Liên quan vụ việc bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hoà Hiệp, TP.HCM) bị mẹ và nhân tình bạo hành dã man, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin, ngày 15/5, bé được xuất viện và bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM để tiếp tục chăm sóc.

Bé trai bị bạo hành được trao giấy chứng sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo ThS.BS CKII Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, sức khoẻ của bé cơ bản tiến triển tốt, tinh thần dần được cải thiện, hào hứng chơi các đồ chơi được Phòng Công tác xã hội bệnh viện mang đến.

“Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ được Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên ở TP.HCM chăm sóc trong 3 tháng để tái khám, sau đó mới chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục nuôi dưỡng”, BS Hương cho biết.

Tại trung tâm, bé sẽ được đảm bảo môi trường sống an toàn, chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe định kỳ và hỗ trợ tâm lý.

Trước đó, sáng 8/5, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến Bệnh viện này thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ghi nhận và biểu dương sự phản ứng nhanh nhạy, chuyên nghiệp của bệnh viện trong việc cứu chữa cháu bé. Đây là một trong những trường hợp hết sức thương tâm, sau khi ổn định về sức khoẻ, cháu bé cần được nuôi dưỡng và chăm sóc toàn diện, nhất là về mặt tâm lý để bé có thể học tập và phát triển trong tương lai.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng khẳng định Bộ Y tế cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lâu dài nếu bệnh nhi phát sinh thêm chi phí điều trị hoặc cần hỗ trợ tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng trong tương lai.

Trước đó, bé được chuyển đến viện trong tình trạng rất nặng, chấn thương gan độ 2, lách độ 2, thận độ 1, đặc biệt là chấn thương tụy độ 3, dập rách phổi hai bên và gãy xương cánh tay phải. Ngay lập tức, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa”, phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi và hỗ trợ toàn diện cho bé.

Thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp. Hai anh của bé hiện do bà nội và dì chăm sóc, một người con khác của mẹ bé đã được cho làm con nuôi nhưng không rõ nơi ở. Cả gia đình bên nội lẫn bên ngoại đều từ chối nhận nuôi dưỡng bé.