Nhóm người đi ô tô Lexus bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 15/5, đại diện Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị nắm được nội dung vụ việc nhóm người đi ô tô Lexus hành hung phụ nữ và đang vào cuộc xác minh.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra khi cô gái cùng bạn đi thang máy xuống tầng 1. Lúc này, họ bị một người đàn ông đi xe Lexus buông lời trêu ghẹo. Do không nghe rõ và cũng không biết người này đang nói với ai nên cô gái không phản hồi.

Hình ảnh nhóm người hành hung cô gái. (Ảnh: MXH)

Khi cô gái đi ra khu vực vỉa hè trước một quán cà phê thì người đàn ông này liên tục chửi bới, xúc phạm và lao vào hành hung cô gái. Không dừng lại ở đó, một phụ nữ đi cùng và nhiều người khác cũng lớn tiếng chửi mắng, xông vào đánh cô gái khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Sau khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi của nhóm người đi xe Lexus. Nhiều bình luận mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm với người vi phạm.

Mới đây, một vụ hành hung phụ nữ cũng xảy ra ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ.

Theo video chia sẻ, người đàn ông từ ngoài đường đi vào nhà, rồi lao tới đánh người phụ nữ đang trông con nhỏ.

Dù có nhiều người chứng kiến và can ngăn, sự việc vẫn diễn ra hỗn loạn. Khi người đàn ông bị kéo ra, một nam thiếu niên tiếp tục tiến đến tát vào mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài.

Lãnh đạo Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5 và vào cuộc xác minh.