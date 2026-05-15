Công thức dinh dưỡng FDI của Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế

Lễ công bố bằng sáng chế USPTO diễn ra trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 14 năm Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu sữa được phát triển trên nền tảng Công thức FDI. Sự kiện có sự tham dự của các khách mời cùng ban lãnh đạo Nutifood và các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI tại sự kiện ngày 15/5.

Bằng sáng chế USPTO: Bảo chứng quốc tế cho Công thức Nutifood FDI

Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) được Nutifood nghiên cứu từ năm 2020 bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung bổ sung một vài dưỡng chất riêng lẻ, Nutifood lựa chọn hướng tiếp cận xây dựng nền tảng từ hai hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch - yếu tố giúp trẻ hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả trong những năm đầu đời.

Công thức FDI kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS - hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” cho trẻ. Trong đó, 2’-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Hiệu quả của Công thức FDI đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) đánh giá thông qua nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ vào năm 2021, ghi nhận khả năng hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ.

Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong hơn 5 năm qua, Công thức FDI hiện là nền tảng dinh dưỡng chuyên biệt trong toàn bộ danh mục Nutifood GrowPLUS+.

Năm 2026, việc được USPTO cấp bằng sáng chế tiếp tục củng cố giá trị khoa học của Công thức FDI. Đây là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ lâu đời và có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, với các tiêu chí thẩm định nghiêm ngặt về tính mới, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Theo đánh giá từ USPTO, điểm khác biệt của Công thức FDI nằm ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa các thành phần 2’FL-HMO và FOS cùng hệ thống thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Khoa học dinh dưỡng Nutifood: Từ Việt Nam vươn ra quốc tế

Việc Công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào khoa học dinh dưỡng và nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế của Nutifood.

Thứ trưởng Hoàng Minh - Bộ Khoa học và Công nghệ - phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khắt khe, khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đang trở thành nền tảng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.

Theo ông, việc Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho Công thức FDI cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu bằng chính công nghệ do mình phát triển.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood - nhấn mạnh ý nghĩa khi Nutifood được cấp bằng sáng chế.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Công thức Nutifood FDI được cấp bằng sáng chế bởi USPTO là minh chứng cho định hướng đầu tư nghiêm túc của Nutifood vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng. Thành tựu này tiếp thêm niềm tin cho hành trình mà chúng tôi kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua nhằm tạo ra các giải pháp dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt Nam”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nutifood cũng công bố thành lập Nutifood America - Nutrition Science tại Hoa Kỳ nhằm phát triển các dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp trên nền tảng Công thức FDI kết hợp khoa học dinh dưỡng hiện đại của Mỹ.

Bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, đánh giá việc Nutifood mở rộng hợp tác với các đối tác Mỹ sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trong khi đó, ông Glenn Millar - Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội Sữa California (CMAB) - cho rằng bằng sáng chế USPTO cho Công thức FDI là nền tảng để Nutifood tiếp tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng theo chuẩn mực quốc tế.