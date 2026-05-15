Tuyên án tử hình kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về các tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Cao Văn Hùng là kẻ phóng hoả đốt quán cà phê trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người tử vong.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng rồi phóng hỏa quán cà phê gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 11 người chết, gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại toà.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác. Dù nhận thức rõ việc đổ xăng đốt quán cà phê có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, đồng thời đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ những quan điểm trên, HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Cao Văn Hùng về tội Giết người và 13 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng vụ án, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (cũ), nay là phường Đông Ngạc để uống bia.

Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá, nhưng khi nhân viên thông báo số tiền cần thanh toán là 55.000 đồng, bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người trong quán hỏi: "Sao uống bia không trả tiền?" rồi tát vào mặt Hùng vài cái, nhắc nhở: "Lần sau đi ăn uống phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta". Sau đó Hùng rời khỏi quán.

Đến hơn 21h ngày 18/12/2024, Hùng tiếp tục quay lại quán trên và ngồi uống bia một mình. Khi vừa uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nhân viên chỉ ra người đã đánh mình trước đó nhưng không ai biết người này là ai.

Lúc này, anh L.V.N., khách của quán, tiến lại ngăn cản và đánh Hùng. Bực tức vì tiếp tục bị hành hung, Hùng bỏ đi mua xăng, đổ vào xô nhựa rồi mang trở lại khu vực quán.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê làm 11 người tử vong.

Tại thời điểm đó, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng trước cửa, bật lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh vào bên trong và cháy sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Vụ hỏa hoạn khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương. Vụ cháy cũng gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy cùng nhiều tài sản, máy móc bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Gây án xong, Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, trước thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho gia đình các bị hại.

Đại diện các gia đình nạn nhân đã gửi đến tòa các yêu cầu bồi thường, kèm chứng từ chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và các khoản liên quan việc nuôi dạy con nhỏ của người tử vong.

HĐXX cũng triệu tập họ để làm rõ các mức yêu cầu bồi thường trước khi đưa ra phán quyết.

Năm 1998, Cao Văn Hùng bị xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản của công dân; đến năm 2005 hắn bị phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.