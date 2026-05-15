Hà Nội sẽ chuyển đổi công năng nhiều trường đại học, bệnh viện trong nội đô

Theo nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được công bố, khu vực nội đô hữu ngạn sông Hồng tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, tài chính và dịch vụ của Hà Nội.

Trong định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ cải tạo không gian các trường đại học, bệnh viện trong khu vực nội đô và từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, không gian văn hóa và không gian công cộng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời tạo động lực phát triển cho các khu vực mới.

Hà Nội định hướng hình thành cơ sở thứ hai của nhiều bệnh viện, trường đại học nhằm giảm tải cho khu vực nội đô.

Đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm và các trường đại học, cao đẳng quy mô nhỏ không đáp ứng tiêu chuẩn, Hà Nội sẽ từng bước di dời và chuyển đổi chức năng theo quy hoạch.

Theo định hướng mới, việc di dời và chuyển đổi công năng được thực hiện song song với quá trình tái thiết nội đô lịch sử và tái cấu trúc không gian đô thị.

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch lần này là định hướng sử dụng quỹ đất sau di dời. Theo đó, quỹ đất sau khi các cơ sở được chuyển đi sẽ ưu tiên phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng chất lượng cao.

Quy hoạch nêu rõ thành phố sẽ hạn chế phát triển xây dựng nhà ở mới trên các khu đất này.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu phát triển giao thông công cộng và phương tiện giao thông thân thiện môi trường, đồng thời xác lập các vùng phát thải thấp trong khu vực nội đô.

Ngoài ra, Hà Nội cũng định hướng phát triển khu nội đô theo mô hình đô thị “đa tầng - đa lớp”, trong đó hạ tầng ngầm, giao thông công cộng và không gian trên cao được tổ chức đồng bộ.

Thành phố sẽ tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất thông qua phát triển không gian ngầm và mô hình đô thị nén tại các nút giao thông công cộng (TOD).

Các khu chung cư cũ tiếp tục được cải tạo, xây dựng lại theo kế hoạch của thành phố. Hà Nội đồng thời cho phép phát triển công trình cao tầng có kiểm soát tại các khu vực TOD và các điểm nhấn đô thị nếu đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Song song với việc tái thiết nội đô, khu vực hai bên Vành đai 4 sẽ được phát triển thành chuỗi đô thị mới hiện đại nhằm từng bước giãn mật độ dân cư khỏi khu vực trung tâm lịch sử.