Phát hiện loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm xuất hiện tại Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm, đáng chú ý có “nấm thần” – loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện N.V.N. (SN 2000, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, tạm trú phường An Hải) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy “cỏ Mỹ”.

Sau thời gian theo dõi, trưa 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, lực lượng chức năng phát hiện N.V.T. (SN 1995, trú xã Việt An, TP Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép 2 gói “cỏ Mỹ” cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, Tổ công tác bắt quả tang N.V.N. và T.V.T. (SN 2003, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm nhiều gói “cỏ Mỹ”, điện thoại di động, tiền mặt và phương tiện phục vụ việc giao dịch.

Mở rộng điều tra, công an khám xét nơi ở của các đối tượng, đồng thời bắt giữ thêm T.N.K. (SN 1993, trú Nghệ An; tạm trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), được xác định là người cung cấp ma túy cho nhóm trên.

Qua khám xét, ngoài 3kg “cỏ Mỹ”, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại ma túy biến tướng như “tem lưỡi”, cần sa và đặc biệt là 8 gói “nấm thần”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hình ảnh, số điện thoại liên hệ nhằm thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 3/2026 đến nay để thu lợi bất chính.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan công an, “nấm thần” chứa hoạt chất psilocybin - chất gây ảo giác mạnh tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cảm giác, nhận thức và hành vi của người sử dụng.

Người dùng có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, mất định hướng không gian và thời gian, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho bản thân cũng như cộng đồng.

Việc sử dụng lâu dài loại chất này có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, mất khả năng kiểm soát cảm xúc, thậm chí xuất hiện tình trạng “ảo giác hồi tưởng” dù đã ngừng sử dụng.