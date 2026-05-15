Giao thông kết nối, yếu tố quyết định tăng trưởng cho TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Chủ nhiệm UB Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI Phan Văn Mãi cùng Đoàn công tác Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP.HCM, UBND TP Đồng Nai và UBND tỉnh Tây Ninh, về thực hiện chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, việc thúc đẩy liên kết vùng Đông Nam bộ thông qua các dự án hạ tầng giao thông là yếu tố quyết định, để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực và cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với 3 địa phương.

Ông đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của 3 địa phương, với kết quả bước đầu đạt được khả quan trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng và triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết TP.HCM đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thành phố xác định phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, để tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng Đông Nam bộ.

Các dự án hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ phát triển của TP.HCM, mà có ý nghĩa thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải, mở rộng không gian tăng trưởng và tăng sức cạnh tranh cho toàn vùng Đông Nam bộ.

Theo ông Bùi Xuân Cường, TP.HCM sẽ tập trung cho mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công; rà soát từng dự án, nguồn vốn và các thủ tục còn vướng, để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trong đó, với các dự án giao thông quan trọng quốc gia như dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và nhiều công trình kết nối chiến lược khác, TP.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành cùng Đồng Nai, Tây Ninh và các địa phương liên quan, để thúc đẩy tiến độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại dự án đường Vành đai 4, đây là dự án kết nối toàn vùng Đông Nam bộ với chiều dài 159,31km, vốn đầu tư 120.413 tỷ đồng. (Ảnh: Hoa Lê)

Cùng với hạ tầng giao thông, TP.HCM đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, xử lý ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, bền vững.

Về triển khai các nội dung trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, Thành phố đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm theo hướng cụ thể hóa, chi tiết, xác định rõ mục tiêu tổng quát và hệ thống chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng GRDP trên 10%.

Kết quả trong quý đầu năm cho thấy nhiều tín hiệu khả quan. Tốc độ tăng trưởng GRDP của TP.HCM đạt 8,27%, tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ 10 năm trở lại đây.

Các ngành kinh tế ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là lĩnh vực then chốt. Như vận tải kho bãi tăng trưởng ấn tượng với 112,18%; Giáo dục và đào tạo tăng 110,66%; Thông tin và truyền thông đạt 109,44%...

Việc giao và phân bổ vốn đầu tư công được thực hiện nhanh chóng, với mức phân bổ đạt 87,5% hạn mức Trung ương giao, sẽ phân bổ số vốn còn lại ngay trong tháng 5/2026. Để phấn đấu quý II giải ngân từ 30 - 35% kế hoạch vốn Chính phủ giao và đạt 100% kế hoạch trong năm.

Loạt đường sắt, đường bộ kết nối TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đang được 3 địa phương cấp tập đầu tư.

Thu hút vốn chiến lược đã thay đổi tư duy dựa vào ngân sách sang kiến tạo nguồn lực, thông qua khai thác quỹ đất quanh các ga metro (mô hình TOD) và thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) để đón các siêu dự án tỷ USD.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 các nghị quyết của Quốc hội gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra áp lực rất lớn trong bối cảnh mô hình tăng trưởng của TP.HCM còn phụ thuộc đáng kể vào các động lực truyền thống. Các động lực mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và TOD... còn trong giai đoạn hoàn thiện thể chế, chuẩn bị đầu tư hoặc bước đầu triển khai, chưa đóng góp rõ nét vào tăng trưởng ngắn hạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng.

Đặc biệt, các địa phương đã nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án giao thông trọng điểm và tăng cường liên kết vùng.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của đầu tư công, nhằm kích hoạt các nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực kết nối vùng và mở rộng không gian, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực Đông Nam bộ và cả nước.