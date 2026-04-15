Tăng tốc thi công đường 13.900 tỷ nối cao tốc Biên Hòa ra biển TP.HCM

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với vòng xoay đường 2 Tháng 9 (phường Phước Thắng) có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng.
Điểm đầu tuyến nằm tại nút giao Hòa Long, kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện đang trong giai đoạn thi công mặt cầu. Còn điểm cuối ở cầu vượt vòng xoay Phước Thắng.
Theo thiết kế, toàn tuyến được chia thành 3 đoạn, quy mô từ 4-6 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế từ 60-100 km/h. Trong đó, đoạn 1 dài 6,71 km được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.
Do đi qua nhiều khu dân cư, đoạn này được thiết kế dạng cầu cạn. Sau một năm thi công, tuyến đường trên cao đã dần hiện rõ hình hài với hàng loạt trụ cầu được hoàn thiện, nhiều vị trí đã gác dầm và bước vào thi công mặt cầu.
Tại khu vực vòng xoay Quốc lộ 56 (xã Tam Long), một phần vòng xoay đã được tháo dỡ để phục vụ thi công khoan cọc nhồi. Khi hoàn thành, khu vực này sẽ được mở rộng với nhiều nhánh rẽ nhằm tăng khả năng kết nối.
Ghi nhận tại công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc đang được huy động thi công liên tục trên toàn tuyến nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Đoạn 2 của dự án dài 6,8 km, kéo dài từ nút giao Vũng Vằn (xã Long Điền) đến đường ven biển ĐT994, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị đi thấp, tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Hai bên tuyến bố trí đường song hành với tốc độ 60 km/h, tổng mức đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.
Đây được đánh giá là đoạn thi công phức tạp nhất do đi qua khu vực ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng đất yếu. Để đảm bảo nền đường, các nhà thầu phải thực hiện đào thay đất yếu, đổ cát gia cố và xử lý nền móng.
Trên đoạn tuyến này có hai cầu lớn là cầu Cây Khế 4 và cầu Cỏ May 3, hiện đang trong giai đoạn thi công trụ cầu. Toàn bộ gói thầu đang tập trung thi công mố, trụ và gia cố nền nhằm đảm bảo chất lượng công trình.
Đoạn 3, đoạn cuối của dự án, dài gần 2,9 km, kéo dài từ đường ven biển ĐT994 đến vòng xoay đường 2 Tháng 9, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với quy mô 6 làn xe, tốc độ 80 km/h. Hai bên tuyến bố trí đường song hành, mỗi bên 2 làn xe với tốc độ thiết kế 60 km/h. Tổng mức đầu tư của đoạn này gần 2.000 tỷ đồng.
Theo ghi nhận, tại khu vực phường Phước Thắng vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số hạng mục. Trong khi đó, hạng mục cầu vượt tại điểm cuối tuyến, khu vực vòng xoay Phước Thắng, đang được triển khai thi công trụ cầu.
Dự án đường nối cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu khởi công tháng 4/2025, do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, đi qua các khu vực xã Tam Long và các phường Bà Rịa, Long Điền và Phước Thắng.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hình thành trục giao thông liên hoàn từ TP.HCM ra biển.
Theo kế hoạch, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bãi Sau sẽ được rút ngắn từ khoảng 2 giờ xuống còn khoảng 70 phút, góp phần giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực.