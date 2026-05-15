Trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới, kỳ vọng tăng trưởng vượt bậc

(VTC News) -

Trong bối cảnh Chính phủ đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số giai đoạn 2026 – 2030, Việt Nam được đánh giá sẽ là một điểm sáng tăng trưởng của ngành hàng không khu vực với nhiều tiềm năng phát triển “kinh tế hàng không thế hệ mới”- một mô hình tại các quốc gia phát triển hàng không có thể đóng góp tới khoảng 5% GDP của một quốc gia. Và Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được thiết kế nhằm hướng đến định hình tương lai mới của kinh tế hàng không Việt Nam.

Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise (MAI) là chủ đầu tư chính thức của dự án. MAI cũng là thành viên thuộc hệ sinh thái Masterise Group (MAG), doanh nghiệp hàng đầu quốc gia được Chính phủ và Bộ Công an tin tưởng giao phát triển Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Nền tảng từ Masterise Group giúp đơn vị triển khai kế thừa năng lực dẫn dắt và vai trò tiên phong thực hiện nhiều dự án với mô hình hạ tầng – đô thị tích hợp quy mô lớn, hiện đại, mang tầm vóc toàn cầu, cùng tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi nhanh chóng.

Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới 2026–2030, nhu cầu kết nối không còn dừng ở vận tải hành khách.

Là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, hàng không Việt Nam được thúc đẩy bởi nhiều động lực đồng thời: quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, du lịch quốc tế phục hồi mạnh và dòng vốn FDI tiếp tục dịch chuyển vào các ngành công nghệ cao, sản xuất giá trị gia tăng.

Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới 2026–2030, nhu cầu kết nối không còn dừng ở vận tải hành khách, mà mở rộng sang logistics công nghệ cao, thương mại xuyên biên giới, các chuỗi cung ứng toàn cầu kết hợp trung tâm thương mại tự do. Điều đó đặt ra yêu cầu mới cho hạ tầng hàng không: không chỉ giải quyết bài toán lưu thông, mà phải trở thành nền tảng (hub) tổ chức các dòng chảy kinh tế quy mô lớn, trở thành lĩnh vực có tính lan tỏa chiến lược trong định hướng phát triển quốc gia thời gian tới.

Tại Việt Nam, nhiều sân bay đã được phê duyệt, nhiều cảng hàng không sắp xuất hiện. Nhưng trong số đó, chỉ có Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình mới được định hướng theo một mô hình hoàn toàn khác biệt của một cảng hàng không thế hệ mới.

Ngay từ giai đoạn chủ trương, sân bay Gia Bình không phát triển theo tư duy của một sân bay truyền thống, mà được định vị là một trung tâm kinh tế hàng không tích hợp, nơi hàng không, logistics, thương mại, tài chính và đô thị được kết nối trong cùng một hệ sinh thái phát triển, hướng tới trở thành một hub trung chuyển toàn cầu và một điểm đến mới, nơi hành khách không chỉ di chuyển mà còn được tận hưởng những giá trị dịch vụ và cảm xúc khác biệt. Đó chính là “Trung tâm kinh tế hàng không thế hệ mới 2.0”.

Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình mới được định hướng theo một mô hình hoàn toàn khác biệt của một cảng hàng không thế hệ mới.

Sự xuất hiện của những mô hình như Sân bay Quốc tế Gia Bình diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển hạ tầng. Nghị quyết 68-NQ/TW cùng định hướng đẩy mạnh đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia các lĩnh vực động lực đang tạo ra hành lang quan trọng cho các mô hình phát triển tích hợp quy mô lớn.

Điều này phản ánh một tư duy tăng trưởng mới: hạ tầng không còn chỉ phục vụ phát triển, mà trở thành công cụ kiến tạo phát triển. Trong đó, hàng không được xem là loại hạ tầng có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất, bởi đây là lĩnh vực đồng thời kết nối dòng chảy con người, hàng hóa, đầu tư, công nghệ và tri thức.

Sự tham gia của Masterise Group, Công ty CP Hạ tầng Hàng không Masterise, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa của một nhà phát triển dự án, mà còn thể hiện vai trò đồng hành cùng chiến lược phát triển quốc gia – trong bối cảnh khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực hạ tầng động lực, góp phần kiến tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.