Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

(VTC News) -

Ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh. (Ảnh: Thanh Bình)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Thanh Tùng khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất người chiến sĩ Công an Nhân dân, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc tại địa phương.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cam kết tiếp tục nỗ lực, cống hiến, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và của tỉnh Lạng Sơn triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng lực lượng công an địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Bình)

Thượng tá Vũ Thanh Tùng (SN 1984, quê Hải Phòng), có trình độ Thạc sỹ Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông có thời gian dài công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế và đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.