Ông Trump: Thu hồi Uranium của Iran 'lâu dài và khó khăn'

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin sau cuộc tấn công của Mỹ vào địa điểm hạt nhân của Tehran năm 2025, việc Mỹ thu được uranium từ Iran sẽ trở nên “lâu dài” và “khó khăn” hơn.

Ông viết trên nền tảng Truth Social: “Do đó, việc khai quật chúng sẽ là một quá trình lâu dài và khó khăn”.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một trong những địa điểm hạt nhân của Iran. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Mỹ thường xuyên sử dụng thuật ngữ "bụi hạt nhân" để chỉ kho uranium làm giàu của Iran, mà Mỹ cáo buộc Iran tích trữ nhằm chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, đôi khi ông Trump cũng dùng thuật ngữ này để chỉ những vật liệu còn sót lại từ cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định kho uranium làm giàu của Iran cuối cùng sẽ được chuyển giao cho lãnh thổ Mỹ, bất chấp việc Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận kế hoạch này.

Gần đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Mỹ không thể tước đoạt quyền sở hữu chương trình hạt nhân của đất nước ông. “Tổng thống Trump nói Iran không nên sử dụng quyền hạt nhân của mình, nhưng ông ấy không nói rõ là vì tội gì. Ông ấy có quyền lực gì để tước đoạt quyền hợp pháp của một quốc gia?”, ông Pezeshkian nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nhấn mạnh Tổng thống Trump nói dối và cho rằng Iran chưa từ bỏ việc làm giàu hạt nhân cũng như không giao nộp cái gọi là "bụi hạt nhân" mà nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẽ thu giữ.

Đồng thời, ông Ghalibaf tuyên bố thỏa thuận cuối cùng với Mỹ vẫn còn xa, trong bối cảnh Tehran tái phong tỏa eo biển Hormuz và siết chặt kiểm soát tàu thuyền. Theo ông Ghalibaf, một số nội dung trong cuộc đàm phán giữa hai nước đạt được sự đồng thuận, nhưng nhiều vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết và tiến trình đàm phán còn nhiều trở ngại.

Cùng thời điểm, CNN đưa tin Phó Tổng thống JD Vance và quan chức cấp cao của Mỹ dự kiến ​​sẽ đến Pakistan trong ngày 21/4 để tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Iran.