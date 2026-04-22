Lầu Năm Góc muốn tăng mạnh chi tiêu cho UAV, phòng không sau xung đột với Iran

(VTC News) -

Hãng thông tấn AP ngày 21/4 đưa tin Lầu Năm Góc đang thúc đẩy kế hoạch chi hàng chục tỷ USD trong ngân sách năm tài khóa 2027 để tăng cường máy bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và tiêm kích – những năng lực đã đóng vai trò then chốt trong cuộc xung đột với Iran.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ USS Abraham Lincoln để hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội, ngày 3/3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ/Phát hành qua REUTERS)

Đề xuất này nằm trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 1.500 tỷ USD vào năm 2027.

Theo đó, Lầu Năm Góc muốn tăng gấp ba ngân sách cho UAV và công nghệ liên quan lên hơn 74 tỷ USD, đồng thời dành trên 30 tỷ USD để bổ sung các loại đạn dược trọng yếu, đặc biệt là tên lửa đánh chặn – vốn đang sụt giảm nghiêm trọng trong quá trình tác chiến.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết bản kế hoạch chi tiêu này đã được xây dựng từ trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Họ cũng không đề cập đến mức ngân sách bổ sung sẽ được đề xuất cho cuộc chiến, vốn sẽ nằm ngoài phần tăng chi quốc phòng mà Nhà Trắng đang thúc đẩy trong năm tài khóa tới.

“Tại đây, điểm trùng lặp có thể thấy là nhu cầu về đạn dược. Đây là thứ mà chúng tôi luôn cần”, ông Jules Hurst III, quyền Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Giám đốc ngân sách, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi luôn phải tăng độ dày kho dự trữ. Ngoài ra, đề xuất này không bao gồm các chi phí tác chiến liên quan đến Iran".

Đạn cỡ 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO được trưng bày tại một gian hàng triển lãm trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) ở Houston, bang Texas, Mỹ, ngày 18/4/2026. (Ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Kho tên lửa đánh chặn chịu áp lực lớn

Hai hệ thống phòng không chủ lực của Mỹ đang chịu áp lực lớn về nguồn dự trữ gồm hệ thống phòng không Patriot, chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay có người lái, và THAAD, được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo tầm trung. Đáng chú ý, cả hai hệ thống này thời gian qua đã được sử dụng để tiêu diệt các UAV giá rẻ của Iran.

Khoản ngân sách hơn 30 tỷ USD dự kiến còn được dùng để mua sắm các loại tên lửa tấn công tầm xa như PrSM và hệ thống tên lửa MRC của Lục quân Mỹ.

Theo đề xuất, khoảng 54 tỷ USD sẽ được phân bổ cho UAV và công nghệ liên quan, cùng với 21 tỷ USD dành cho các hệ thống chống UAV.

UAV và các phương tiện không người lái đang nhanh chóng trở thành yếu tố định hình chiến trường trong các cuộc xung đột hiện đại, từ Ukraine đến Trung Đông, buộc Mỹ phải tăng tốc đầu tư cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ, theo các quan chức Lầu Năm Góc.

“Chiến tranh bằng UAV đang tái định hình chiến trường hiện đại”, ông Hurst nhấn mạnh. “Đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Mỹ cho lĩnh vực UAV và công nghệ chống UAV".

Ngoài các hạng mục nêu trên, ngân sách quốc phòng năm 2027 của Mỹ còn bao gồm kế hoạch tăng thêm 44.500 binh sĩ, tương đương hơn 2% quân số hiện tại, đồng thời dành hơn 2 tỷ USD cho các hoạt động tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico và triển khai chương trình đóng tàu với quy mô lớn nhất kể từ năm 1962.