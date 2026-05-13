Nam Định thua 0-2 Selangor, dừng bước ở bán kết AFF Shopee Cup

(VTC News) -

Ngày 13/5, CLB Thép Xanh Nam Định không thể tạo nên màn lội ngược dòng trước Selangor khi thất bại 0-2 ngay trên sân nhà, qua đó dừng bước ở bán kết AFF Shopee Cup 2025/26 với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận.

Bị dẫn 1-2 ở lượt đi, đội bóng thành Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Nam Định có không ít cơ hội đáng chú ý nhưng Walber Mota hay Xuân Son đều không thể tận dụng thành công.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 38, trọng tài xác định Mitchell Dijks đã có hành động quàng tay vào cổ đối phương sau khi trực tiếp kiểm tra VAR. Điều này tạo điều kiện để Moraes thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho Selangor.

CLB Thép Xanh Nam Định nhận thất bại 1-4 chung cuộc trước Selangor.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Lâm Ti Phông từng đưa được bóng vào lưới Selangor ở phút 52, nhưng VAR xác định cầu thủ chủ nhà đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, Moraes hoàn tất cú đúp với pha thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 cho Selangor. Chung cuộc, Nam Định khép lại hành trình tại AFF Shopee Cup 2025/26 với thất bại 1-4 sau hai lượt trận bán kết. Trước đó, đội bóng Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỉ số 1-2 trong chuyến làm khách trước đối thủ.

Đội hình Nam Định vs Selangor

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Lucas Alves (4), Tuấn Dương (98), Percy Tau (22), Lusamba (66), Văn Vĩ (17), Walber Mota (34), Mitchell (24), Caio Cesar (10), Tuấn Anh (11), Xuân Son (14).

Selangor: Sikh Izhan (31), Abualnadi (3), Quentin Cheng (2), Faisal (7), Alrawabdeh (8), Hugo Boumous (9), Safuwan (21), Syahir (43), Diarra (66), Pernambuco (98), Chrigor Moraes (91).