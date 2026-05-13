Thông tin được nêu trong báo cáo của UBND TP.HCM về kết quả thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Theo UBND TP.HCM, với quy mô dân số khoảng 14 triệu người, thành phố đang tiếp nhận lượng lớn người dân từ nhiều địa phương đến sinh sống, làm việc và học tập, trong đó có trẻ em. Hiện toàn thành phố có 12.372 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm 7.040 trẻ nam và 5.332 trẻ nữ; bên cạnh đó còn có 12.668 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thành phố cho biết công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và tổ chức xã hội. Nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến bảo vệ trẻ em đã được ban hành và triển khai.

87% trẻ TP.HCM từ 12-17 tuổi dùng internet trung bình 5-7 giờ/ngày. (Hình minh hoạ)

Khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc xâm hại tình dục từ người dân, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, báo chí hay mạng xã hội, các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, điều tra khẩn trương, đảm bảo khách quan từ khâu tiếp nhận thông tin, giám định y khoa đến bảo vệ nạn nhân.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đội ngũ phụ trách công tác trẻ em tại xã, phường, đặc khu thường xuyên biến động, đồng thời kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên hiệu quả chưa đồng đều.

Công tác tuyên truyền Luật Trẻ em, quyền trẻ em và phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến nhóm người nhập cư, công nhân lao động tại các khu nhà trọ còn hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Ngoài ra, một số gia đình còn tồn tại cách giáo dục con không phù hợp, thiếu quan tâm hoặc bỏ mặc trẻ. Nhiều trường hợp cha mẹ ly hôn, ly thân, hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc liên quan tệ nạn xã hội cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Theo UBND TP.HCM, mặt trái của sự phát triển công nghệ thông tin, mạng xã hội, phim ảnh và game có nội dung bạo lực, khiêu dâm, cùng việc thiếu giám sát từ người lớn đã tác động tiêu cực đến quá trình hình thành nhân cách trẻ, làm gia tăng nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của các khu đô thị, khu chế xuất và khu nhà trọ kéo theo biến động dân số cơ học mạnh, tạo thêm nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

TP.HCM đề xuất triển khai các chương trình bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; đồng thời xây dựng tài liệu nhận diện thủ đoạn của tội phạm và các nguy cơ đối với trẻ em trên không gian mạng để phục vụ công tác tuyên truyền trên phạm vi cả nước.