Đà Nẵng: Đề xuất chi hơn 20.700 tỷ đồng nâng cấp trường lớp công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và trang thiết bị dạy, học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo, Đề án được xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của người dân thành phố trong giai đoạn mới.

Đối tượng áp dụng của Đề án gồm các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường chuyên biệt Tương Lai trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề án cũng áp dụng đối với trẻ em, học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động đang học tập, công tác tại các cơ sở giáo dục; đồng thời liên quan đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và đầu tư trang thiết bị dạy học trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2026-2030.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có tối thiểu 80% cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; bảo đảm điều kiện triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; cơ bản xóa bỏ phòng học xuống cấp, hết niên hạn sử dụng; đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đề án ưu tiên đầu tư tại các khu vực đông dân cư, miền núi và vùng còn khó khăn.

Về nội dung đầu tư, Đề án tập trung sử dụng nguồn ngân sách để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 20.735 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác nếu có. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp trường lớp dự kiến khoảng 19.246 tỷ đồng; kinh phí đầu tư trang thiết bị khoảng 1.489 tỷ đồng.

Theo phân kỳ đầu tư, năm 2026 dự kiến bố trí khoảng 2.074 tỷ đồng; năm 2027 khoảng 7.257 tỷ đồng; năm 2028 khoảng 4.147 tỷ đồng; năm 2029 khoảng 4.147 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 3.110 tỷ đồng.