Kẻ nổ súng khiến Thiếu tá công an Quảng Ninh hy sinh khai gì trước tòa?

(VTC News) -

Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng khiến một Thiếu tá công an hy sinh.

Khi được Chủ tọa phiên tòa triệu tập để xét hỏi, bị cáo Bùi Đình Khánh khai rành rọt quá trình phạm tội của mình.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 12/2024, Nguyễn Thị Phương (bạn gái của Ngô Văn Tuyên) và Hà Thương Hải (gọi Ngô Văn Tuyên là cậu) nói cho Bùi Đình Khánh biết việc đang cất giấu, quản lý 40 bánh heroine do Tuyên để lại và đang phải tìm cách tiêu thụ số ma túy này để lo công việc.

Cuối tháng 1/2025, Bùi Đình Khánh trao đổi với bác họ là Nguyễn Hữu Đằng để nhờ tìm người mua heroine tại tỉnh Quảng Ninh. Đến đầu tháng 2/2025, qua quan hệ xã hội, Đằng được giới thiệu gặp Thanh (không rõ địa chỉ) để bàn bạc việc mua bán heroine.

Bị cáo Bùi Đình Khánh khai nhận rành rọt quá trình phạm tội, nội dung phù hợp với cáo trạng truy tố.

Khánh sau đó đứng ra thuê nhà trọ tại khu 3 phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và 2 căn phòng tại Chung cư GreenBay Gaden để cả nhóm vận chuyển ma túy, vũ khí từ Phú Thọ đến Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tập kết.

Nguyễn Hữu Đằng cũng báo lại cho Khánh về việc Thanh đồng ý mua khoảng 10 bánh heroine với giá 135 triệu đồng/bánh, giao dịch trực tiếp tại Hạ Long. Ít ngày sau, Đằng lại thông báo là khách sẽ mua 16 bánh heroine và yêu cầu được “giảm giá” vì mua nhiều.

Do chưa biết chính xác khách sẽ lấy với số lượng bao nhiêu nên Hải đã bàn bạc, quyết định vận chuyển 25 bánh heroine thành 2 chuyến, di chuyển từ xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đến TP Hà Nội, rồi đi đường cao tốc về Hạ Long.

Ngày 15/4/2025, Đằng báo Khánh về việc Thanh chỉ đồng ý mua với giá 135 triệu đồng/bánh heroine và sẽ mua 16 bánh heroine, không phải đặt cọc mà giao dịch trực tiếp.

Chiều 16/4/2025, Khánh đến Công ty TNHH Vận tải Hạ Long - DT gặp Đằng để bàn bạc việc giao dịch mua bán ma túy heroine. Đến tối cùng ngày, cả nhóm chuẩn bị sẵn sàng ma túy để giao dịch nhưng Đằng lại báo cho Khánh việc Thanh chưa về đến Hạ Long và cũng chưa chuẩn bị đủ tiền nên “hoãn” việc giao dịch sang tối 17/4/2025.

Đến 19h09 ngày 17/4/2025, Khánh yêu cầu Đằng phải kiểm tra chắc chắn việc giao dịch mua bán ma tuý, Đằng thông báo sẽ gặp Thanh tại quán cà phê Ngân thuộc tổ 10 khu 10 phường Bãi Cháy để chốt giao dịch.

Nhóm của Khánh chia thành 2 xe và Khánh đi trước để kiểm tra một vòng, khi nào Khánh gọi và thông báo địa điểm thì Hải chở Đông, Sơn cùng vũ khí, ma túy đến điểm hẹn.

Nhóm các bị cáo tại phiên tòa.

Khoảng 19h50 cùng ngày, Đằng lái ô tô 14C-315.79 đến quán cà phê Ngân thì thấy Thanh đã đến trước, đang ngồi đợi. Đằng đến gặp và hỏi Thanh về số tiền mua ma túy thì Thanh bảo đã chuẩn bị tiền đủ và đang để trên xe, yêu cầu được xem số lượng ma túy để hai bên cùng giao dịch.

Sau khi “chốt” việc mua bán, nhóm của Khánh chuyển đủ 16 bánh heroine lên xe của Đằng để hắn quay trở lại địa điểm giao dịch mà hai bên đã thống nhất. Trong lúc Đằng đỗ xe đợi giao dịch thì bất ngờ bị công an phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ số ma túy đang để tại hàng ghế sau của xe.

Đợi hồi lâu không thấy Đằng liên lạc lại, Khánh bảo Hải xuống xe đứng đợi còn bản thân quay lại tìm Đằng để lấy tiền bán ma túy. Lúc này, Hải cầm theo một khẩu súng AK cùng hộp tiếp đạn đứng đợi Sơn và Đông đến đón ở gần khu vực cổng chào Cái Lân. Sợ bị phát hiện nên Hải để súng và hộp tiếp đạn ở bãi đất cách nơi mình đứng khoảng 10 mét.

Trong lúc đứng đợi, Hải bị cơ quan công an tiến đến bắt giữ. Đúng lúc này, nhóm của Sơn và Đông đi đến chứng kiến việc Hải bị bắt đưa lên xe nên Sơn lái ô tô 14C - 334.36 với ý định đâm vào xe của cán bộ công an nhằm giải cứu Hải, nhưng sợ đâm cả vào Hải nên đến khi gần va chạm thì Sơn đánh lái chạy về hướng Trạm thu phí lối lên cao tốc, rồi chạy thẳng về hướng Vân Đồn - Móng Cái.

Sau khi thoát lên cao tốc, Đông điện báo cho Khánh biết việc Hải bị công an bắt và Khánh liền bảo: “Để tao quay lại bắn chết mấy thằng đấy”. Bùi Đình Khánh khai lái xe quay lại khu vực Cổng chào khu công nghiệp Cái Lân với mục đích giải cứu Hải.

Chiếc xe của lực lượng công an bố trí bị Khánh bắn hư hỏng.

Khi đến khu vực trên, Khánh xuống xe và thấy chiếc ô tô Ford Ecosport màu đen đang đánh lái quay xe (bên trong có 4 cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh) nên hắn bóp cò súng AK bắn liên tiếp hai phát súng về phía đầu xe Ford Ecosport.

Khánh tiếp tục nổ súng trúng vào cửa kính phía sau bên lái, trong đó một viên đạn trúng người khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong tại chỗ. Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy để cấp cứu nhưng anh Khải đã hy sinh.

Sau vụ nổ súng gây chết người, Khánh tiếp tục nã đạn về phía những chiếc ô tô khác (là xe của Công an tỉnh Quảng Ninh bố trí) trước khi lái ô tô biển số 14C-180.83 quay lại Trạm thu phí Việt Hưng và thấy 2 cán bộ công an đang hạ cần barie của trạm thu phí nhằm chặn lại. Thấy vậy, Khánh liền tăng tốc độ xe để đâm thẳng vào hai cán bộ này, may mắn cả hai kịp thời tránh né.

Ngay sau đó, Khánh thấy một xe Kia Sedona (trên xe có 4 cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh) đang chạy về hướng Quốc lộ 18A nên hắn tiếp tục tăng tốc đuổi theo, bắn liên tiếp nhiều phát vào xe này.

Cán bộ trên xe buộc phải sử dụng súng ngắn bắn cảnh cáo nhiều phát vào hướng xe của Khánh đang lao đến. Tuy nhiên, Khánh dùng súng AK bắn liên tiếp làm xe của lực lượng chức năng nổ lốp, vỡ hộp dầu máy.

Khi đến khu vực phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, cả súng và xe của Khánh đều bị lỗi kỹ thuật, không thể tiếp tục sử dụng nên hắn phải bỏ lại xe cùng khẩu súng AK tại khu vực này rồi đi bộ ra cổng Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh để thuê taxi chở đến khu vực đồi thông Yên Lập thuộc phường Minh Thành, tỉnh Quảng Ninh bỏ trốn cho đến khi bị bắt khi đang ở địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày 18/4/2025.

Với những hành vi đã gây ra, Bùi Đình Khánh bị cáo buộc hàng loạt tội danh, gồm: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.