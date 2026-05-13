Chuyên gia: Khả năng U17 Việt Nam dự World Cup trên 50%

(VTC News) -

Đêm nay 13/5, U17 Việt Nam đấu với U17 UAE trong trận đấu quyết định suất vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, cũng là tấm vé tham dự World Cup U17. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland nắm quyền tự quyết. Nhận định về trận đấu này, ông Ngô Quang Tùng - Phó Giám đốc của Công ty Thể thao Viettel - nhấn mạnh U17 Việt Nam cần rút ra bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc và có sự tính toán phù hợp cả về tâm lý lẫn chiến thuật.

"Thất bại trước U17 Hàn Quốc chắc chắn mang đến cho U17 Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm", chuyên gia Ngô Quang Tùng - bình luận viên gạo cội của bóng đá Việt Nam - nhận định. Vị chuyên gia này cho rằng việc U17 Việt Nam thua ngược 4 bàn trong vòng 10 phút cuối trận phản ánh đúng tính chất của bóng đá trẻ. Các cầu thủ chưa hoàn thiện về kỹ năng và tâm lý, vẫn chơi bóng dựa vào bản năng và cảm xúc. Do đó, mọi biến cố trong trận đấu đều có thể tác động lớn đến cách thi đấu.

U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết sau khi thua U17 Hàn Quốc.

BLV Quang Tùng phân tích: "Chúng ta cũng phải hiểu rằng ở bóng đá trẻ, sai số luôn rất lớn. Ranh giới giữa đúng và sai đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, một tình huống xử lý khác biệt rất nhỏ. Đó vốn là đặc trưng của bóng đá, và ở cấp độ trẻ thì điều này càng thể hiện rõ hơn.

Điều quan trọng mà U17 Việt Nam cần rút ra là khi đã tạo được thế trận tốt, thậm chí có lợi thế dẫn trước, thì phải hạn chế tối đa những sai sót khiến trận đấu bị cuốn theo chiều hướng bất lợi cho mình".

Nói về trận đấu quyết định gặp U17 UAE, BLV Quang Tùng đánh giá cao cơ hội của U17 Việt Nam. Màn thể hiện của các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cristiano Roland có nhiều điểm sáng cả về cá nhân lẫn lối chơi tập thể.

"Các đại diện của bóng đá Việt Nam khi gặp các đội Tây Á thường không hề lép vế về tâm lý và chúng ta từng có kết quả không tồi. Thứ hai, ở lứa tuổi này, U17 Việt Nam hoàn toàn không thua sút đối thủ về chuyên môn, nên càng phải tự tin thể hiện mình.

Cơ hội để U17 Việt Nam đi tiếp và giành vé dự U17 World Cup hiện tại là tương đối cao. Theo tôi, mục tiêu quan trọng nhất của đội ở trận gặp UAE là không để thua. Chỉ cần giành được một kết quả hòa, khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam đã ở mức khá cao, có thể nói là trên 50%", Phó Giám đốc của Công ty Thể thao Viettel nhận định.

Theo vị chuyên gia này, U17 Việt Nam cần tăng thêm sự an toàn trong cách chơi. Hoàn cảnh hiện tại là thử thách cho cả huấn luyện viên Cristiano Roland cũng như các học trò về khả năng tính toán trong áp lực. U17 Việt Nam đang ở rất gần tấm vé dự World Cup U17 nhưng chỉ một sai lầm cũng có thể làm hỏng tất cả. Các cầu thủ sẽ được trải nghiệm cảm giác đứng trước "thời khắc lịch sử" và họ cần tìm ra cách phản ứng phù hợp trong hoàn cảnh này.

"Ở lứa tuổi U17, tôi cho rằng đội cần lựa chọn những giải pháp an toàn hơn trong cách tiếp cận trận đấu, bởi ranh giới giữa thành công và tiếc nuối lúc này là rất lớn. Nếu làm tốt, chúng ta có thể giành vé dự World Cup, còn nếu đánh mất cơ hội thì sẽ rất đáng tiếc. Vì vậy, ban huấn luyện chắc chắn phải có những tính toán để đảm bảo sự an toàn và cân bằng cho đội.

Tôi kỳ vọng ban huấn luyện sẽ tiếp tục duy trì và đẩy cao hơn nữa tốc độ chơi bóng, sự hưng phấn và tinh thần tích cực để đội có thể chớp lấy thời cơ. Đây là cơ hội mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam, nên điều quan trọng là phải nuôi dưỡng được tinh thần ấy trong các cầu thủ", BLV Quang Tùng nhận định.