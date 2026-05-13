Công an vào cuộc vụ người phụ nữ dùng cào đập ô tô đi vào đường phơi lúa

Người phụ nữ dùng cào đập ô tô đi vào đường phơi lúa

Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vào cuộc làm việc với bà Trần Thị Quý (63 tuổi - người dùng bồ cào đập ô tô đi vào đường phơi lúa). Làm việc với cơ quan công an, bà Quý thừa nhận hành vi của bản thân.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm việc với tài xế, xác định người này không bị thương, phương tiện không hư hỏng. Sự việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với bà Trần Thị Quý. (Ảnh: CACC)

Trước đó, sáng 13/5, nam tài xế lái xe tải đi vào tuyến đường bê tông nơi người dân đang phơi lúa ở thôn 10, xã Can Lộc (trước đây thuộc huyện Can Lộc cũ) và bị bà Trần Thị Quý chặn lại. Bà này dùng cào lúa cán tre dài hơn 2 m, đầu gắn bốn chấu sắt, đánh mạnh vào đầu xe và thọc vào cabin.

Theo nội dung video, khi bị tài xế hỏi lý do, bà Quý nói tuyến đường do người dân đóng góp xây dựng nên có quyền phơi lúa.

Hôm qua (12/5) tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 mẹ con tử nạn có liên quan đến tình trạng phơi lúa trên đường. Theo đó, khoảng 14h ngày 12/5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) ô tô tải biển số 37C-128.92 do Nguyễn Thái C. (SN 1992) cầm lái va chạm với xe máy điện không biển số do ông N.H.T. (SN 1970) cầm lái, chở theo mẹ là bà N.T.S. (SN 1940). Vụ tai nạn khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, Cục CSGT cho rằng, việc lái xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Nhiều người điều khiển phương tiện, đặc biệt ở khu vực nông thôn, còn thiếu ý thức nhường đường, nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

Hình ảnh trước khi xảy ra tai nạn khiến 2 người tử nạn

"Trong clip, mặc dù tài xế xe tải nhấn còi cảnh báo liên tục, nhưng người đi xe máy điện vẫn không sát, dừng lại, để nhường đường cho xe tải trên đường chính. Lái xe tải quan sát thấy xe đạp điện đi từ ngõ ra đường chính, nên bấm còi cảnh báo, đã phải nhìn thấy phía trước đường có thóc lúa đang phơi làm hẹp phần đường xe chạy, nhưng không giảm được tốc độ có thể dừng lại bảo đảm an toàn không để xảy ra tai nạn...", Cục CSGT phân tích.

Cục CSGT cho hay, trường hợp này, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xem xét, đánh giá tốc độ của xe tải, sự tập trung và thao tác lái xe, hệ thống phanh, lốp, tải trọng xe...

Cục CSGT cũng nhấn mạnh, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.