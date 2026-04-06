Gần 250 chiến sĩ được điều động hỗ trợ xây trường ở các xã biên giới

Sáng 6/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố. Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Q.C)

Theo kế hoạch, Bộ CHQS thành phố thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ tham gia hỗ trợ xây dựng các trường ở các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của con em đồng bào ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Quang Chánh nhấn mạnh, việc tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và vai trò của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác dân vận, góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ CHQS thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm tinh thần nhiệm vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn về lực lượng, phương tiện, điều kiện công tác; tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo đảm, tổ chức lực lượng tiền trạm, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị thi công để thống nhất nhiệm vụ, lực lượng, phương pháp và thời gian thực hiện, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.