Giá xăng dầu hôm nay 30/5: Chưa ngừng đà đi xuống

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục đi xuống trước các thông tin khác nhau liên quan đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được hoàn tất. Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định thị trường đang cho rằng tiến trình đạt thỏa thuận giữa các bên sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và nhanh chóng.

Cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng giữa Mỹ và Iran liên tục làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Nhưng dù cả hai bên đều phát tín hiệu tích cực về triển vọng đàm phán, vẫn còn những khác biệt trong cách tiếp cận và nội dung thỏa thuận.

Giá dầu tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Oilprice)

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, dự thảo thỏa thuận yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz, song việc thực hiện sẽ tuân theo các điều kiện và cơ chế do Iran xác định. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này ngay lập tức nhằm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch & Associates, giá dầu thế giới tiếp tục chịu tác động mạnh từ các diễn biến tại Trung Đông. Thị trường phản ứng khá nhạy cảm trước những tín hiệu liên quan đến khả năng mở lại eo biển Hormuz cũng như triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu còn chịu áp lực từ số liệu của Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô nước này giảm 3,3 triệu thùng trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Ngoài ra, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng ghi nhận xu hướng giảm.

Chuyên gia phân tích của UBS nhận định, thị trường dầu mỏ hiện vẫn đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến tại Trung Đông, bất chấp việc lượng dự trữ dầu của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; xăng không chì: 700 đồng/lít; dầu diesel 300 đồng/lít; dầu mazut: 700 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ.