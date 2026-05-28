Giá xăng dầu đồng loạt giảm, nhiều nhất gần 1.400 đồng/lít

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng giảm 1.395 đồng/lít RON95-III, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Minh Đức)

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; Xăng không chì: 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít; Dầu mazut: 700 đồng/kg.

Đồng thời cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến mới của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; Mỹ tiếp tục tấn công trong khi đang đàm phán với Iran, Iran cảnh báo sẽ đáp trả; lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz dần hồi phục; lạm phát tại Mỹ gia tăng do giá năng lượng biến động mạnh; Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 21/5 và kỳ điều hành ngày 28/5 là: 126,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 10,214 USD/thùng); 126,928 USD/thùng xăng RON95 (giảm 12,844 USD/thùng); 146,698 USD/thùng dầu diesel (giảm 8,608 USD/thùng); 655,208 USD/tấn dầu mazut (giảm 66,098 USD/tấn).