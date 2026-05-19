Giá xăng dầu hôm nay 19/5: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá hai loại dầu cơ bản hôm nay tăng giảm trái chiều khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do chiến sự tại Iran đã lấn át thông tin Mỹ đồng ý nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô Iran trong quá trình đàm phán.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh chóng, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè ở Bắc bán cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

“Chúng tôi nhận thấy triển vọng đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gần như không thay đổi so với giữa tháng 3, khi giá dầu WTI gần ở mức như hiện nay”, các nhà phân tích của công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định trong một báo cáo.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của Iran tiết lộ rằng, khác với các văn bản trước đó, phía Mỹ trong bản đề xuất mới đã chấp nhận dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran trong thời gian diễn ra đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.